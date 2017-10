RIKI / Dopo il successo di 'Perdo le parole', esce il suo nuovo album 'Mania'

Riki presenta 'Mania', il suo secondo album che avrà il difficile compito di fare meglio del suo primo progetto 'Perdo le parole'. Sono 12 i brani da lui proposti.

18 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Riccardo Marcuzzo (Riki)

L'edizione 2016/2017 di Amici di Maria De Filippi ha un indiscutibile vincitore morale che ha ottenuto grande successo anche al termine del talent show. Si tratta di Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che oggi si presenta con il suo nuovo album 'Mania', uscito a pochi mesi dal suo primo progetto 'Perdo le parole'. Il suo esordio nel mondo della musica è stato più che promettente, grazie al triplo disco di platino e a vendite persino migliori di 'Comunisti col Rolex' di Fedez e J-Ax. Con 'Mania' il giovane cantante spera di mostrare un altro lato di sé, pur viaggiando nella stessa direzione del suo precedente progetto. I suoni sono, infatti, simili con la stessa ricerca di temi cari ai più giovani, semplici e ancora più ricchi di ballate di quanto fatto in passato. Secondo il cantante balzato alle cronace grazie alla partecipazione ad Amici, il nuovo disco è decisamente più equilibrano e dal suono più curato: "Volevo che uscisse fuori un lavoro più attento" , ha dichiarato parlando del suo tentativo di essere in linea con le produzioni pop internazionali.

Riki presenta il suo nuovo album 'Mania'

La tracklist del nuovo album di Riki è suddivisa in 12 brani inediti, che confermano il suo desiderio di raccontare storie semplici e perfette per essere comprese e condivise con i più giovani. I titoli delle canzoni sono i seguenti: "01. Mania 02. Frena 03. Se parlassero di noi 04. Aspetterò lo stesso 05. In equilibrio 06. Tremo 07. Dentro la notte 08. Il tempo intorno 09. Rumore di fondo 10. Vendicativa 11. Credi in te 12. Ainam. Il cantante nato ad Amici si ripresenta anche con Mania nell'idolo indiscusso delle ragazzine, in linea con quanto già mostrato da assolute star internazionali del calibro di Justin Bieber. Il suo teen pop sembra perfetto per le ragazzine, che anche in 'Mania' ritroveranno gli stessi suoni e temi che già hanno gradito in precedenza. In futuro però il mondo della critica musicale attende qualcosa di più dall'artista, che ha comunque ancora molti anni per migliorarsi.

