TRENTINOINJAZZ 2017/ Concerto per sola chitarra con Alberto Turra: Filmwork

Giovedì 19 ottobre si ferma a Rovereto il 'Filmworks Solo Tour' del poliedrico chitarrista, già con Roy Paci, Pierpaolo Capovilla, Mamud Band e molti altri

Terzo appuntamento per Performing Loco's - Respiri d'ottobre dal sottosuolo, la sezione del TrentinoInJazz 2017 che si svolge nel mese di ottobre al Loco's Bar di Rovereto, sede ideale per proposte provenienti dall'underground, all'insegna della ricerca musicale tra nuovi percorsi e spirito non convenzionale. Giovedì 19 ottobre alle 21.30 un concerto per sola chitarra con Alberto Turra: Filmworks!

Alberto N. A. Turra, poliedrico musicista milanese noto per il lavoro con Roy Paci (Corleone), Pierpaolo Capovilla, Shanir Erza Blumenkranz, Brian Marsella, Giovanni Venosta, Mamud Band, Turbogolfer e Kabikoff, ha pubblicato con l'etichetta torinese Felmay l'album Filmworks, un compendio di tutti i lavori cinematografici più significativi a cui ha partecipato in qualità di compositore negli ultimi quindici anni.

"Filmworks Solo Tour" è il live in cui il chitarrista propone parte del repertorio presente nel disco, insieme a momenti irragionevolmente eterogenei. Turra quindi presenterà brani originali colti di soppiatto dal proprio spaventato repertorio, così come grandi classici tra Sinatra e l'uva passa, Steve Coleman e i balcani, noise-core, avant-jazz, post-pop.

Prossimo appuntamento: 20 ottobre (Borgo Valsugana) e 21 ottobre (Trento), Venosta, Visibelli e Turra.

