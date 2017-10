Band, chi ha scelto Manuel Agnelli?/ Il ritorno di Skin per scegliere i migliori per i live (X Factor 2017)

Band, chi ha scelto Manuel Agnelli agli Home Visit X Factor 2017? Skin col coach: Ana & Carolina, Sem & Stenn, Ros, Maneskin, The Heron Temple. I favoriti?

19 ottobre 2017 Fabio Belli

Manuel Agnelli guiderà le band a X Factor 2017

I NOSTRI FAVORITI PER X-FACTOR 2017: I ROS...

Ripartono gli Home Visit di X Factor 2017. La categoria delle Band quest’anno è stata assegnata a Manuel Agnelli, che da leader degli Afterhours, una delle più importanti band italiane, rappresenta probabilmente la persona più qualificata nel quartetto di giudici per occuparsi di questa categoria. Se ciò non bastasse, nella scelta delle tre band da portare ai live, Manuel sarà affiancato da una front-woman d’eccezione, di una delle più importanti band della storia moderna del rock. Stiamo parlando di Skin degli Skunk Anansie: per lei si tratta di un ritorno, visto che Skin due anni fa ha fatto parte dei quattro giudici del programma. Ad ogni modo, sono cinque le band che si sfideranno per ottenere la possibilità di accedere alla fase dal vivo. Tra coloro che hanno superato i Bootcamp, la band che sembra più talentuosa e potenzialmente esplosiva sono senza dubbio i Ros. gruppo composto dalla carismatica chioma rosa fluo di Camilla Giannelli (Voce/Chitarra elettrica) e da Kevin Rossetti (basso) e Lorenzo Peruzzi (batteria). Originari di Siena, i Ros hanno già partecipato a diversi importanti festival musicali, e nel giugno scorso hanno dato alla luce “Curve”, il loro ultimo singolo. Il loro rock, ruvido ma allo stesso tempo raffinato, sembra avere una marcia in più tra i gruppi che si giocheranno gli Home Visit. E, particolare da non dimenticare, i Ros cantano i loro inediti in italiano, il che ha rappresentato sempre una marcia in più nelle ultime edizioni di X Factor.

SEM & STENN E I MANESKIN

Altre due band potenzialmente esplosive sono il duo Sem & Stenn ed i Maneskin. I primi riescono ad elaborare in maniera oscura e assolutamente personale alcuni successi dell’elettrorock anni ottanta e novanta, ed hanno alle spalle già un’ottima produzione di inediti, con singoli come “The Fair” e “Jewel&Socks”. Sem & Stenn sono due ragazzi siciliani che formano una coppia anche nella vita, e che con il loro umorismo e la loro personalità hanno rappresentato una delle rivelazioni dei Bootcamp di X Factor 2017: tra le loro principali influenze, citano Pet Shop Boys, Depeche Mode, Basement Jaxx, Robyn, Sebastian, MGMT. I Maneskin hanno dalla loro una personalità straripante, il carisma del frontman Damiano David e della bassista Victoria De Angelis, che ha letteralmente conquistato la giuria durante i bootcamp. Completano la band Thomas Raggi alla chitarra ed Ethan Torchio alla batteria. Il lato più interessante dei Maneskin è senza ombra di dubbio l’eclettismo musicale, il gruppo riesce a svariare tra soul, R&B ed Hip Hop con grande disinvoltura e potrebbero davvero far sbizzarrire Manuel Agnelli nella scelta dei pezzi.

ANA & CAROLINA E THE HERON TEMPLE

Completano il quadro dei gruppi che questa sera parteciperanno agli Home Visit di X Factor 2017 il duo tutto femminile Ana & Carolina e i The Heron Temple. Le due ragazze spagnole hanno saputo catturare l’attenzione durante i Bootcamp con la loro grande capacità di armonizzazione, e soprattutto si sono prese l’ultima sedia, giocandosi il tutto per tutto con l’ultima esibizione. Dotate di grande eleganza e fascino, a loro sfavore potrebbe giocare il fatto di essere il classico gruppo voce e chitarra, già “abusato” nel corso delle precedenti edizioni di X Factor. Lo stesso vale per i The Heron Temple, ovvero Valerio Panzavecchia e Vincent Hank, che sanno però svariare dall’immagine del duo “alla Simon & Garfunkel” utilizzando anche le tastiere e diverse influenze elettroniche che regalano varietà alle loro ispirazioni rock, blues e soul.

ATTENZIONE SPOILER: secondo il portale All Music Italia passano ai Live per la categoria gruppi Sem & Stenn, i Ros ed i Maneskin. Inoltre, i The Heron Temple hanno annunciato per il 19 ottobre l’uscita del loro nuovo singolo “Vulnerabile”, con la partecipazione a X Factor che non può coniugarsi con una promozione. Questa sera dovremo dunque capire se sarà confermato quest’anticipazione o se invece si sarà trattato di un falso spoiler.

