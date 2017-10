JUSTIN BIEBER/ Marilyn Manson torna sulla loro diatriba: "Non mi piace litigare con le ragazzine"

Justin Bieber, news 19 ottobre: Marilyn Manson torna di nuovo sulla questione delle magliette con il suo volto, lanciando una frecciatina al collega canadese.

19 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Lo scontro tra Justin Bieber e Marilyn Manson è tornato di grande attualità nelle ultime ore in seguito ad intervista rilasciata dal Reverendo ad Alternative Nation. Proprio quando sembrava che ogni incomprensione fosse stata chiarita e i due cantanti fossero persino pronti ad una collaborazione musicale, Marilyn Manson è tornato sulla vicenda, precisando di non conoscere i veri motivi per i quali il canadese ha scelto delle magliette con il suo volto: ""Non lo so, perché non ho idea di cosa passi nella testa di uno scoiattolo. Credo perché rappresenta il rock and roll, e io apprezzo il fatto che mi si identifichi con l'integrità che cerco di rappresentare con la musica rock. Perché se non lo faccio io, chi lo fa?". Il cantante ha quindi proseguito, consigliando di non punzecchiarlo, perché potrebbe reagire nel peggiore dei modi: "Se stuzzichi il cobra, assaggerai i suoi denti. Se lo baci, assaggerai il suo veleno. Non sono sicuro del significato di questa metafora, ma potete sempre prenderla com'è e ficcarvela nel cervello".

Justin Bieber vs Marilyn Manson: lo scontro continua

Nell'intervista da lui recentemente rilasciata, Marilyn Manson ha riparlato di Justin Bieber confermando di avere definitivamente archiviato lo scontro con lui, nonostante le recenti dichiarazioni di pace. Il Reverendo non ha utilizzato termini forti, a differenza del passato, ma comunque ha voluto evidenziare le proprie (innegabili differenze) con la pop star canadese: "Non voglio litigare con lui, perché non mi piace litigare con le ragazzine". Non sono mancati i, per altro non troppo velati, riferimenti con l'interesse di Bieber per la religione e anche in questo caso è impossibile fare a meno di notare una certa ironia: "Lui fa parte di una specie di setta sessuale - religiosa con la versione asiatica di Dave Navarro". Insomma, neppure la Hillsong Church, tanto cara a Justin Bieber va giù al Reverendo, che potrebbe avere scatenato la rabbia del suo giovane collega: la reazione dell'artista canadese arriverà prima o poi?

© Riproduzione Riservata.