Over, chi ha scelto Mara Maionchi?/ L’aiuto di Elio per scegliere i cantanti per i live (X Factor 2017)

Over, chi ha scelto Mara Maionchi agli Home Visit X Factor 2017? Elio con la coach: Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra, Valerio Bifulco, Andrea Spigaroli e Andrea Radice. I favoriti?

19 ottobre 2017 Fabio Belli

Mara Maionchi capitanerà gli Over a X Factor 2017

IL NOSTRO FAVORITO A X-FACTOR 2017

Pronti per un nuovo appuntamento con gli Home Visit di X Factor 2017: anche l’edizione di quest'anno è arrivata all’appuntamento cruciale della scelta dei tre talenti musicali che parteciperanno alla fase dei Live, la più seguita e discussa su Sky, nella categoria degli Over. Quest’anno la giudice degli Over sarà Mara Maionchi, al suo gran ritorno dopo diverse stagioni dietro le quinte e la conduzione di StraFactor. E proprio il suo vecchio sodale dello scorso anno nella scelta dei talenti più stravaganti, Elio, la aiuterà nell’appuntamento degli Home Visit per scegliere i cantanti degli Over che faranno parte della squadra definitiva. Probabilmente il talento che maggiormente ha saputo mettersi in luce è quello di Lorenzo Licitra, che ai bootcamp ha conquistato l’ultima sedia disponibile con una fantastica esibizione sulle note di un pezzo molto difficile, “Titanium” di Sia, rielaborata con grande stile ed eleganza. Il grande stile e la voce avvolgente di Lorenzo potrebbero renderlo un potenziale talento alla Marco Mengoni, sicuramente un personaggio da tenere d’occhio e che lo rende il nostro osservato speciale nelle esbizioni degli Over agli Home Visit.

MARA MAIONCHI TRA ENRICO NIGIOTTI E ANDREA RADICE

Tra gli altri concorrenti, da segnalare anche Enrico Nigiotti, Over che può rappresentare nel contesto di X Factor 2017 il ruolo del bello e dannato. Soprattutto l’esperienza non difetta ad Enrico che viene già da un’esperienza nel talent “Amici” e da un contratto discografico siglato in passato con la Sugar. Tant’è che la stessa Mara Maionchi aveva avuto modo di incrociare la sua strada con Enrico durante Amici 2011, nella quale la discografica faceva parte del cast. Anche a Sanremo Giovani Enrico ha collezionato un passaggio, ma nel mezzo si sono alternati anche momenti di buio, poco felici, in cui si è ritirato a lavorare la terra del nonno. Andrea Radice sarebbe sicuramente in grado di portare una ventata di entusiasmo importante nel cast definitivo di X Factor 2017. Con una grande versione di “Recovey” di James Arthur Andrea si è guadagnato una delle cinque sedie disponibili nei bootcamp e l’impressione è che la sua grande energia potrebbe fare molto comodo alla squadra di Mara Maionchi.

VALERIO BIFULCO E ANDREA SPIGAROLI

Agli Home Visit di X Factor 2017 Valerio Bifulco potrebbe rappresentare senz’altro l’anima più rock, moderna e sbarazzina, un possibile idolo delle teenager con un tocco di “sporco” che non guasta mai per quello che potrebbe essere un potenziale rocker alla Ligabue. E non per niente con il rock italiano Valerio ha “sedotto” Mara Maionchi convincendola ad affidargli una delle cinque serie dei bootcamp. Infine, Andrea Spigaroli, originario di Parma e protagonista con il gruppo dei Blanc, che con una splendida versione di “Free Fallin” ha saputo farsi largo nel suo cammino pre-Home Visit, convincendo una Mara Maionchi molto selettiva, che non ha esitato a eliminare severamente una concorrente per aver stravolto la struttura di un grande classico come “Il Cielo in Una Stanza” di Gino Paoli. Andrea ha doti da cantautore che potrebbero sicuramente caratterizzarlo nel cammino ai live, viste le peculiarità specifiche degli altri concorrenti..

ATTENZIONE SPOILER: secondo il portale All Music Italia passano ai Live per la categoria Over Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e Andrea Radice. Questa sera dovremo dunque capire se sarà confermato quest’anticipazione o se invece si sarà trattato di un falso spoiler.

