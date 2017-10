VIRGINIA PERBELLINI/ Video, punta di diamante delle Under di Levante? (X Factor 2017)

Virginia Perbellini, punta di diamante delle Under di Levante? A X Factor negli Home Visit del 19 ottobre grande attesa per la giovane veronese che ha saputo emozionare la giudice

19 ottobre 2017 Fabio Belli

Levante ha deciso di puntare su Virginia Perbellini

Durante i Bootcamp di X Factor 2017, nella squadra delle Under Donna di Levante si è distinta in particolar modo la 23enne veronese Virginia Perbellini, che con un’emozionante versione al piano di “If Ain’t Got You” di Alicia Keys ha sicuramente sbancato. La nuova giudice di X Factor 2017, Levante, ha sicuramente stupito dando poco spazio alla sua emotività nel corso della sfida delle sedie, ma la voce calda, passionale e tecnicamente notevolissima di Virginia ha fatto letteralmente sciogliere la cantante torinese di origine siciliana, che l’ha fatta accomodare sulla sedia affermando decisa: “Adesso capite cosa sto cercando!” Sicuramente il cammino di Virginia era stato convincente sin dalle audizioni con una versione di “Rise Up” di Andra Day che le era valsa quattro sì e che soprattutto aveva provocato la standing ovation del pubblico. Ma Virginia si è presentata sul palco di X Factor non solo forte della sua straordinaria voce, ma anche di una inconsapevolezza spesso tipica dei giovani talenti.

VIRGINIA PERBELLINI: LEVANTE SI SCIOGLIE...

Ai primi provini, Virginia Perbellini si è presentata senza dire nulla al padre, che pur non osteggiando apertamente il suo sogno di diventare un’artista, l’ha sempre incoraggiata a seguire un cammino più concreto, con l’iscrizione all’Università di Verona e una carriera che sembra già segnata nel mondo dell’economia. La musica però è la grande passione di Virginia, che riceve subito durante le audizioni i complimenti di Levante per i suoi capelli. Un segno del destino, considerando che poi sarà proprio Levante la giudice della categoria Under Donne, quella alla quale Virginia aspira di appartenere. Ma non si può dire certo che ai Bootcamp la giovane veronese abbia trovato una Levante ben disposta: come detto l’apparente emotività della nuova giudice ha lasciato spazio ai panni di una spietata calcolatrice che non vuole rischiare con la sua squadra: e così Virginia al momento della sua esibizione ha trovato tutte e cinque le sedie vuote.

VIRGINIA E IL TENTATIVO AD "AMICI"

Questo non certo perché la giovane veneta si sia esibita per prima, ma perché Levante ha implacabilmente eliminato prima di lei le tre concorrenti che si erano alternate sul palco, ovvero Manila, Alessandra e Anna Giulia, quest’ultima con una versione di “Labyrinth” di Elisa. Virginia Perbellini si è giocata però al meglio le sue carte, forte del sostegno della mamma che l’aveva accompagnata e sostenuta nel backstage già al momento dell’esibizione delle audizioni.

E tutto è andato per il meglio, con Levante che ha deciso di portare Virginia agli Home Visit, visto che sedutasi per prima sulle ambitissime sedie, la ragazza non si alzerà più. Non è questa la prima volta che Virginia ha provato ad entrare nel cast di un talent, visto che aveva già mosso i suoi primi passi ad “Amici”, senza fortuna. Ora la grande occasione degli Home Visit sarà senz’altro fondamentale per capire se Virginia potrà davvero compiere il grande salto verso i live di X Factor.

© Riproduzione Riservata.