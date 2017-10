Incidente Marilyn Manson/ Tour a rischio dopo il ricovero: date cancellate, anche quella italiana?

Marilyn Manson

Brutte notizie per i fan di Marilyn Manson che non solo ieri hanno avuto a che fare con l'incidente accorso al loro beniamino ma oggi è andata ancora peggio. Proprio durante il concerto di New York, addosso all'interprete è caduta addosso una parte di palcoscenico mandando tutti in crisi e Manson in ospedale. La notizia ha fatto subito il giro del web e dei social ed è stato l'argomento di questa prima domenica di ottobre, e oggi? A rendere ancora più triste questo lunedì sono proprio degli aggiornamenti sulla situazione e su quello che è successo dopo l'incidente a Manson. Quest'ultimo è stato subito portato in ospedale dopo quello che è accaduto e, a quanto pare proprio la prognosi dei medici ha spinto l'interprete a cancellare alcune date del suo tour.

LA DATA ITALIANA A RISCHIO?

Marilyn Manson è stato costretto a cancellare alcune date del tour che sta tenendo negli Stati Uniti. A riferire la notizia è stato il suo portavoce che ha sottolineato anche che si tratta di un totale di nove concerti ovvero quelli previsti tra il 2 e il 14 ottobre prossimo. Resta il fatto che a Manson non è successo niente di grave e che, dopo le cure mediche ricevute in ospedale dopo l'incidente, passerà il resto della degenza nella sua casa di Los Angeles. Al momento non sembrano previsti slittamenti e cancellazioni per le tare del suo tour europeo e nemmeno per quella italiana del 22 novembre prossimo. Il 15 ottobre Manson dovrebbe tornare sul palco a Grand Prairie, in Texas.

