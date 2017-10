Justin Bieber / Il manager Scooter Braun: "Era diventato un problema, ma ora il peggio è passato"

Justin Bieber (Instagram)

Il passato di bad boy di Justin Bieber è fatto noto tra i suoi fan e gli appassionati di musica. Dopo essere riuscito a sfondare nel mondo della musica diventando uno dei giovani cantanti di maggiore successo al mondo, il canadese aveva perso il controllo delle sue azioni, diventando un pericolo per sé e per le altre persone. In passato è stato protagonista di atti vandalici, di duri scontri con i paparazzi e persino di un arresto per guida in stato di ebrezza. Tale comportamento non dev'essere proprio andato giù al suo manager Scooter Braun, colui che lo aveva scoperto guardando un video su Youtube e che aveva promesso di occuparsi di lui fin da quando era poco più che tredicenne. In una recente intervista al Wall Street Journal, lo stesso Braun ha chiarito qualche dettaglio in più sul percorso di Justin Bieber: " Fu un inferno, stava attraversando davvero un brutto periodo. Io ho avuto inconvenienti, altre persone hanno avuto problemi. Era diventato un problema". La situazione era diventata talmente difficile, che Braun aveva pensato di lasciar perdere e abbandonare il percorso del cantante canadese: "Mi dissero: 'È andato. Concentrati su qualcos'altro. Quel ragazzo è andato".

Il cambiamento di Justin Bieber dalle parole del suo manager

La scommessa di Scooter Braun su Justin Bieber sembra essere stata vinta, considerando l'incredibile cambiamento fatto dalla pop star canadese negli ultimi mesi. Quei colpi di testa, con immagini scandalose nella prima pagina su tutti i giornali, sembrano ora essere solo un lontano ricordo. Continua infatti il suo manager: "Penso che abbia visto la parte peggiore di sé e vederlo risorgere è stato incredibile". Quel "posto oscuro" nel quale si era ritrovato qualche anno fa, appare ora solo un lontano ricordo e non sono soltanto le parole a confermarlo. Da tempo non appaiono foto scandalose della pop star sui giornali, né tanto meno dichiarazioni sconvolgenti sul suo comportamento in molti Paesi tra i quali Brasile, Argentina, Australia e persino la Cina, dove i suoi concerti sono stati vietati. Il cantante si fa notare soprattutto per i gesti di generosità o le sue dichiarazioni contro il razzismo o a favore della pace. Durerà questa nuova personalità?

