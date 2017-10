TRENTINOINJAZZ 2017/ De Paola Bianchini Duo in concerto il 4 ottobre

De Paola Bianchini Duo

Mercoledì 4 ottobre nuovo appuntamento con TrentinoIn Jazz Club, la sezione del TrentinoInJazz 2017 che si svolge in vari club di Trento, Rovereto, Riva del Garda e Mori. Mercoledì 4 - in attesa della tre giorni zappiana (5, 6 e 7) con Giordano Montecchi e dell'atteso arrivo di Kenny Garrett a Pergine Valsugana il 6 ottobre - al Circolino di Trento sarà l'occasione per vedere in azione un originale duo con un repertorio a dir poco affascinante: De Paola Bianchini Duo!

Il chitarrista Valerio De Paola e il vibrafonista Alessandro Bianchini propongono un concerto all’insegna della reinterpretazione del cantautorato italiano in chiave jazzistica: un programma assai diversificato che alterna momenti concitati e virtuosismi a brani in cui la ricerca improvvisativa e l’interplay si fondono e si completano, passando da rivisitazioni di celebri canzoni italiane fino ad arrangiamenti di brani di Frank Zappa. I brani, completamente riarrangiati dai due musicisti, sono frutto di un lungo lavoro di studio e confronto che ha portato alla realizzazione del loro primo disco.

Prossimo appuntamento: 5 ottobre (Rovereto), 6 ottobre (Borgo Valsugana), 7 ottobre (Trento), A Spasso con Frank.

