Tom Petty/ E' morto il cappellaio matto del Rock 'n' Roll

Tom Petty è morto oggi

TOM PETTY E' MORTO. “Sono rimasto bloccato negli aeroporti, terrorizzato, mi hanno mandato a fare riunioni, ipnotizzato, sono stato super esposto, commercializzato, maneggiatemi con cura (…) mi hanno ridotto uno straccio, ma adesso mi sono ripulito, credo, oh il dolce profumo del successo, maneggiami con cura”.

Così cantava Tom Petty insieme ad alcuni amici, superstar che avevano segnato epoche storiche e generazioni dopo generazioni: Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison nella canzone Handle me with care, maneggiami con cura. Un brano che era confessione drammatica e onesta della vita di una rock star, quelle vite da cui noi fan prendiamo e pretendiamo tutto e con loro ci consegnamo con fiducia, tranne spesso uscirne a pezzi.

Era il super gruppo dei Traveling Wilburys, nati per scherzo, ma testimoni autentici. Dopo Roy Orbison e George Harrison se n’è andato anche lui, Tom Petty, il più giovane, 66 anni, che era stato accolto in quel giro di star per l’amore e la passione che lui, sin da giovinetto, aveva avuto per quei rocker che avevano dato una direzione e un senso alla sua esistenza.

E’ stato trovato in stato di arresto cardiaco nella sua abitazione di Malibu, trasportato in ospedale, le funzioni cerebrali a zero. Il macchinario che lo teneva in vita staccato quasi subito. Resta solo Bob Dylan, l’ultimo di quelli che credevamo immortali. Dopo la strage di star del 2016 Tom Petty è la perdita più grave di questo 2017, e lascia sgomenti, senza fiato. Solo pochi giorni fa aveva terminato un lungo tour che aveva celebrato il 40esimo anniversario della sua band, gli Heartbreakers.

Bob Dylan, che quella band accompagnò in due straordinari tour nel 1986 e 1987, li aveva definiti senza esitazione “l’ultima grande rock’n’roll band americana”, e aveva ragione. Quella band, nata intorno al 1976, proveniente dalla Florida, aveva incarnato e fatto risorgere il grande rock americano delle radici, mettendo insieme la psichedelia dei Byrds, le radici profonde americane di The Band, il blues della Allman Brothers Band, con capacità e abilità uniche.

“Bruce Springsteen non potrebbe mai scrivere una canzone come questa” disse Tom Petty una volta in una intervista riferendosi al brano Don’t come around here no more, un pezzo di pura psichedelia devastante. E aveva ragione: loro sapevano suonare di tutto e lui, il leader, Tom Petty, comporre di tutto. Quando uscì il loro primo singolo, nel 1976, American Girl, orgogliosa affermazione di divertimento all american, Roger McGuinn sentendola alla radio pensò stupito: “Ma questo sono io”.

Già, perché era una perfetta imitazione dei gloriosi Byrds di dieci anni prima. Tom Petty e i suoi spezzacuori si sarebbero avviati a una carriera di successo mondiale, ma appena poteva Tom Petty correva a lavorare con i suoi idoli: produsse lo stesso McGuinn, suonò con Bob Dylan, registrò con George Harrison, andò in tour con Stevie Nicks (si erano esibiti insieme a Londra lo scorso a luglio nell’unica data europea). Ma scriveva canzoni bellissime, con gli Heartbreakers o con dischi solisti straordinariamente belli, come Wildflowers.

Sì, fumava continuamente marijuana anche da over 60, può essere stato questo a causare problemi cardiaci alla lunga, e aveva avuto un periodo di droghe anche pesanti. Ma sembra impossibile pensarlo morto, con quel suo ghigno che esprimeva il suo amore totale e incondizionato per la musica, concerti che suprevano le tre ore dove si celebrava la storia del rock. In Italia è sempre stato poco conosciuto, vai a capire perché. Abbiamo avuto modo di ammirarlo solo quando nel 1987 venne con Bob Dylan: a Milano il 4 ottobre di quell’anno aprì la serata duettando con Roger McGuinn in Mr Tambourine Man, e per alcuni minuti chiudendo gli occhi potevi sentire che eri sul Sunset Strip nell’estate del 65 quando quel brano immortale che inaugrò una stagione nuova della musica usciva dagli altoparlanti di tutte le macchine.

E poi aveva scatenato quel popolo di poveri orfani del rock che siamo noi italiani con Should I Stay or Should I Go. Tornò una volta sola, nel 2013, tenendo un solo unico, magico e fantastico concerto a Lucca. E noi lo ricordiamo così, il cappellaio pazzo che ghigna tra una Oh Carol di Chuck Berry e una Refugees da sballo. E’ sato uno dei massimi autori e performer di tutta la storia del rock, e questa storia si fa sempre più triste e solitaria. Thanks for the music, caro, amato Tom Petty. Stanotte ci hai lasciato davvero con il cuore spezzato.

