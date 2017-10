Elio e le storie Tese/ Video, Licantropo Vegano è l’ultimo singolo: in vendita da oggi 20 ottobre

Licantropo Vegano è l'ultimo singolo di Elio e le storie tese prima dello scioglimento: per l'ultimo concerto del 19 dicembre è caccia al biglietto, non solo sui canali ufficiali.

20 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Licantropo Vegano - Elio e le storie tese

Da oggi, venerdì 20 ottobre, i fans di Elio e le storie tese potranno ascoltare l’ultimo singolo “Licantropo vegano” in radio e scaricarlo dalle principali piattaforme streaming e in digital download. Licantropo Vegano è il singolo con cui la band si congeda dal pubblico. Per l’occasione è stato anche realizzato un 45 giri esclusivo, cimelio imperdibile per chi segue Elio e le storie tese da 30 anni. Quello che hanno voluto fare gli Elii è un ultimo regalo al pubblico che, in tutti questi anni, li ha sempre seguiti con tantissimo affetto. Licantropo Vegano è un omaggio, come svela Rollingstone.it, ai Lynyrd Skynyrd e la loro Sweet Home Alabama ma è anche un omaggio a Milano come si evince dal testo. “L’han visto in via Farini che mangiava bambini / L’han visto in Piazza Affari che mangiava bancari / L’han visto in Paolo Sarpi che mangiava un cinese / Ma non vi preoccupate, era tutta gente di seitan“. L’annuncio dell’uscita di Licantropo Vegano è arrivato direttamente dalle pagine social della band che, su facebook, ha scritto Il nostro #ultimosingolo: #LicantropoVegano 45 giri autografato (tiratura limitata) in preorder qui: http://bit.ly/LicantropoVegano.

L’ULTIMO CONCERTO E LA POLEMICA DEI BIGLIETTI

Elio e le storie tese si sciolgono. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa direttamente dalla band. «È importante capire quando dire basta e passare a qualcos’altro. Ci vuole l’intelligenza di capire di essere fuori dal tempo; youtuber, rapper, influencer, queste sono le persone che parlano ai giovani oggi». Con queste parole rilasciate ai microfoni delle Iene, Elio e le storie tese hanno svelato che il 19 dicembre sarà la data del loro ultimo concerto. E’ così partita la caccia al biglietto per l’ultimo spettacolo di una delle band più amate del panorama musicale italiano. Come succede per altri artisti, anche i biglietti di Elio e le storie tese, già disponibili sul circuito ufficiale di TicketOne, sono in vendita anche su siti non autorizzati. A tal proposito, i canali ufficiali della band hanno diffuso la seguente nota: “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno segnalato la presenza su piattaforme di secondary ticketing dei biglietti (a prezzi maggiorati) per il concerto del 19 dicembre al Mediolanum Forum: vi ricordiamo che l'unico rivenditore autorizzato è TicketOne, pertanto vi sconsigliamo fortemente l'acquisto di tagliandi presso altri rivenditori”.

