Gianni Morandi/ D'amore e d'autore: il 40esimo album già in pre-order

20 ottobre 2017

Gianni Morandi si prepara a chiudere la sua avventura su Canale 5 nella fiction L'Isola di Pietro e da il via ad un inverno a ritmo di musica. Ad annunciare il cambiamento è stato proprio lui sui suoi profili social dove ha svelato il titolo del suo album numero 40. D'amore e d'autore arriva a quattro anni di distanza dall'ultimo album di inediti ed è già disponibile in pre-order su iTunes e su Amazon da domani. La presentazione ufficiale dell'album è prevista per il prossimo 16 novembre e, in quel momento, si alzerà il velo anche sul tour che seguirà l'uscita del nuovo lavoro che porta la firma di grandi autori italiani. Un disco lavorato a più mani e che farà la gioia dei suoi fan non solo comprando il disco ma anche in giro per l'Italia quando sul palco dei suoi concerti potrebbero arrivare anche interessanti ospiti.

DAL DISCO AL TOUR CON GRANDI FIRME

Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni hanno firmato alcuni dei brani dell'album che uscirà su etichetta Sony Music, è di Fep Group e Riservarossa, ed è stato anticipato dal singolo già in radio “Dobbiamo fare luce” che porta la firma di Luciano Ligabue. Il tour che segue l'uscita dell'album, partirà il 24 febbraio da Rimini e sarà il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore". Nel nuovo disco troveremo il brano firmato da Ivano Fossati dal titolo "Ultraleggero", quello di Levante "Mediterraneo" e anche i brani di Sangiorgi ed Elisa, ovvero Che meraviglia sei e Ti sembra poco.

