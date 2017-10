Justin Bieber/ Il suo album 'Purpose' raggiunge le 100 settimane in classifica

Justin Bieber, news 20 ottobre: il suo album Purpose raggiunge le 100 settimane consecutive in una delle più autorevoli classifiche americane di musica.

20 ottobre 2017

Justin Bieber

Justin Bieber è l'uomo dei record, non ci sono dubbi a tal proposito. E mentre il mondo del web è in gran subbuglio pe il suo possibile nuovo amore oltre che per la nuova querelle che lo vede confrontarsi ancora con Marilyn Manson, è il mondo della musica a fare notizia con un importante risultato ottenuto dal suo album Purpose. Non è certo una novità il fatto che l'ultima raccolta musicale dell'artista canadese sia stato un incredibile successo in tutto il mondo. Ma certo sorprende il fatto che esso sia presente nelle classifiche americane per 100 settimane consecutive. Dal gioro in cui l'album è stato lanciato, non è più ucito dalla Billboard 200, all'interno della quale occupa attualmente la 143° posizione. E questo è soltanto uno degli incredibili record che hanno contraddistino Justin Bieber nella sua ancor giovane carriera. Il più clamoroso di essi, riguarda proprio un'altra autorevole classifica americana, in questo caso la Billboard Hot 100: nel corso dell'estate, infatti, la versione remix di 'Despacito', featuring Luis Fonsi e Daddy Yankee, ha raggiunto il maggior numero di settimane al vertice di sempre.

Justin Bieber: un nuovo record per il suo album 'Purpose'

Justin Bieber continua le sue vacanze in Messico dove è stato seguito anche dagli amici e dal suo inseparabile entourage. Sembra che non faccia parte del gruppo la bella Paola Paulin, l'attrice che nelle ultime settimane è stata vista in varie occasioni in compagnia del cantante, accompagnandolo a teatro o a Messa. Nessuna foto delle vacanze ritrae insieme la coppia, mentre piuttosto l'attenzione è stata rivolta su un'altra morettina vista proprio nelle immagini provenienti dal Messico. La vita sentimentale dell'idolo indiscusso delle teenagers continua ad essere al centro dell'interesse delle sue agguerritissime beliebers, che invece hanno definitivamente messo la parola fine al criticato flirt con Sophie Richie. La modella, che in passato aveva frequentato Bieber (anche se tale storia non era mai stata ufficializzata) è ora legata sentimentalmente a Scott Disick, l’ex compagno di Kourtney Kardashian (sorella di Kim) con il quale si trova attualmente in vacanza a Venezia.

