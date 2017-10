Riki Mania/ Esce l'attesissimo nuovo album dell'ex Amici ed è subito record

Riki Mania, esce oggi, venerdì 20 ottobre, il nuovo album di Riccardo Marcuzzo: l'ex cantante di Amici presenta il suo nuovo lavoro e batte subito tutti i record.

20 ottobre 2017 - agg. 20 ottobre 2017, 16.54 Stella Dibenedetto

Riki

Il giorno che i fans di Riki stavano aspettando è finalmente arrivato. Oggi, venerdì 20 ottobre, è uscito Mania, il primo, vero album di Riccardo Marcuzzo che, dopo aver vino la categoria canto di Amici 16 ha battuto ogni record e ogni pronostico con l’Ep “Perdo le parole”. Con Mania, Riccardo Marcuzzo vuole continuare ciò che ha cominciato all’interno della scuola più famosa d’Italia. Mania è composto da 12 tracce e il tema centrale è l’amore nelle sue diverse fasi: da quello passionale alla separazione fino all’amore per se stessi. Il titolo fa riferimento al grande lavoro fatto da Riki in questi mesi per portare a compimento l’album. Mania, infatti, è la rappresentazione di Riki che, oltre ad aver scritto i testi e composto la musica si è occupato anche della comunicazione social e della grafica. A poche ore dall’uscita, “Mania” è volato al primo posto della classifica italiana di iTunes e Amazon e tutti i brani si sono piazzatu nella Top100.

LE DATE DEL TOUR

Oggi pomeriggio, da Roma, è partito anche l’instore tour di Mania che si prepara a battere tutti i record di Perdo le parole che ha regalato grandissime soddisfazioni a Riki. "Non l’ho fatto per battere il ferro finché era caldo", aveva spiegato lo stesso Riki a Tgcom24: "Con l'Ep avevo mostrato solo una parte di me, ora mi sono mostrato per quello che sono". L’album è stato anticipato dal singolo “Se parlassero di noi” che debuttato in poche ore al #1 posto della classifica singoli di iTunes. Riki, poi, dal 15 novembre sarà in tour e arriverà in diverse città italiane. Ecco tutte le date:

15 Novembre 2017 - Milano - Alcatraz

18 Novembre 2017 - Roma - Atlantico

16 Febbraio 2018 - Venaria (To) - Teatro Della Concordia

17 Febbraio 2018 - Venaria (To) - Teatro Della Concordia

20 Febbraio 2018 - Padova - Gran Teatro Geox

22 Febbraio 2018 - Firenze - Obihall

23 Febbraio 2018 - Brescia - Gran Teatro Morato

24 Febbraio 2018 - Brescia - Gran Teatro Morato

26 Febbraio 2018 - Milano - Alcatraz

27 Febbraio 2018 - Milano - Alcatraz (DATA SPOSTATA IL 12 APRILE AL MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO)

02 Marzo 2018 - Roma - Atlantico Live

03 Marzo 2018 - Roma - Atlantico Live

05 Marzo 2018 - Napoli - Pala Partenope

08 Marzo 2018 - Firenze - Obihall

09 Marzo 2018 - Bologna - Estragon

10 Marzo 2018 - Nonantola (Mo) - Vox Club

16 Marzo 2018 - Mantova - Gran Teatro Palabam

17 Marzo 2018 - Venaria (To) - Teatro Concordia

12 Aprile 2018 – Assago (Mi) - Mediolanum Forum

© Riproduzione Riservata.