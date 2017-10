Biglietti Elio e le Storie Tese / Ultimo concerto a Milano: data e ultime notizie

Elio e le Storie Tese si sciolgono: la nota band terrà l'ultimo concerto il prossimo 19 dicembre 2017 a Milano al Forum di Assago: info biglietti e ultimissime

Elio e le Storie Tese (Wikipedia)

Elio e le Storie Tese si sciolgono, è la fine di un’epoca. Fondato nel 1979 da Stefano Belisari, in arte Elio, il gruppo ha scritto pagine importanti della storia della musica italiana ed ha ufficializzato il suo addio. Intervistati da Le Iene, i tre componenti attuali Elio, Cesareo e Faso hanno confessato: “Suoneremo per l’ultima volta il 19 dicembre 2017. E’ importante capire quando è ora di dire basta e quando è ora di passare ad altro”. Elio continua, commentando i motivi di questo loro scioglimento: “Ci vuole l’intelligenza di rendersi conto di essere fuori dal tempo. Tipo? Youtuber, rapper, influencer: queste sono le persone che parlano ai giovani oggi”. L’ultimo appuntamento con i fan e gli amanti della musica si terrà il prossimo 19 dicembre 2017 al Forum di Assago, al culmine di un tour che ha fatto tappa anche in Svizzera, Gran Bretagna e Germania. Da ieri, venerdì 20 ottobre, è uscito l'ultimo singolo “Licantropo vegano”: un ultimo brano ed un ultimo concerto per una delle band più rivoluzionarie di sempre.

INFO BIGLIETTI: VERSO IL TUTTO ESAURITO

Sul sito ufficiale dI Elio e le Storie Tese si legge: "Ci teniamo a salutare il nostro pubblico con una cerimonia di un certo livello. Inoltre vogliamo lasciare un bel ricordo, di persone ancora giovani e scattanti". I biglietti sono già disponibili in prevendita su fepgroup.it, su ticketone.it e nelle prevendite abituali. Si prevede il tutto esaurito per l'ultimo appuntamento con il gruppo capitanato da Stefano Belisari e c'è di più per i fan: visitando il sito ufficiale di Elio e le Storie Tese, è possibile aiutare a comporre la Scaletta Definitiva del concerto. Basterà selezionare i propri quindici brani preferiti della discografia trentennale della band. In attesa di ulteriori aggiornamenti su info biglietti e novità sul concerto, il gruppo è stato protagonista del documentario Ritmo Sbilenco, un video in cui viene rappresentato il dietro le quinte dei loro concerti, prove e cosa accade nel backstage.

