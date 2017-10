BRUNORI SAS/ "A casa tutto bene": la bellezza che teniamo nascosta in un pugno

Tra i più quotati cantautori dell'ultima generazione, il calabrese Brunori Sas ha molte carte da giocare. Ad esempio la poesia della realtà quotidiana. Ce ne parla EDOARDO MANES

23 ottobre 2017 Edoardo Manes

Brunori Sas

Capita, a volte, che - capita, certo! (Ma è raro) - la canzone d'autore italiana torni ad essere… torni. La novità viene dalla Calabria con il nome di Dario Brunori in arte Brunori Sas (dove S.A.S è un omaggio all'impresa edile dei suoi genitori). Dicevamo, dunque, Dario. Perché parlare di lui e del suo album A casa tutto bene pubblicato il 20 gennaio 2017? Si potrebbe lanciare l'ipotesi per aiutarci, farci incazzare per aiutarci. Il protagonista dell'album è l'uomo o, meglio, l'uomo contemporaneo o sociale che dir si voglia e (siamo sinceri), quanto tempo, che non si trovavan di questi temi in canzone. Quindi potremmo partire con un ringraziamento, fosse solo perché:

Lamezia Milano

È un viaggio pazzesco

Da nonno Michele a mio nipote Francesco

C'è un lupo della Sila

Fra i piccioni del Duomo

C'è un vecchio ragazzino dentro il corpo di un uomo

Di un uomo.

(...)

Lamezia Milano

Valigia e biglietto

Lo spazio in aereo

Sembra sempre più stretto

C'è gente che ride

Per l'applauso al pilota

Io vedo solamente attaccamento alla vita.

Non possiamo accettare che, il ‘viaggio pazzesco’ di Dario, sia stato fatto, compiuto senza un preciso scopo. Ha visto un pericolo Dario, un pericolo, con forti richiami deandreiani. Le nuvole, ricordate? Dove il poeta Ligure vedeva nelle nuvole il potere, il potere in tutte le sue sfaccettature, ovvero quella forza che ci impedisce di guardare il cielo, il cantautore calabrese vede un rischio per l'uomo, uomo che definisce ‘liquido’:

Liquido è il mio corpo che si piega ad ogni condizione

Alcool che si adatta al vetro del contenitore

Liquidi i principi ed il concetto di morale

Liquido è il miscuglio che mi aiuta a non pensare

Che sono un uomo liquido

E sotto questo sole

Potrei evaporare

E diventare nuvola

Dipinge Dario e, lo fa, con una coraggiosissima prima persona. Abbiamo dunque a che fare con un cantore che non si sottrae ma, al contrario, è partecipe del dramma di cui canta e, potrebbe anche sorprendere, ne è consapevole. Un uomo dunque che non si accorge di non scegliere ma si adatta, prende la forma del contenitore in cui lo si vuole rinchiudere senza, crediamo di poter affermare, che se ne accorga. Perché dire così? Perché in caso contrario saremmo testimoni di una reazione, un tentativo di capovolgimento. Ma questo sembra non essere nè auspicabile nè possibile. Infatti non si trovano certezze su cui appoggiarsi, fare leva. Tutto è liquido, astratto, disperazione. E se si arriva a questo, se non troviamo un bene concreto, tangibile, inesauribile che ci riaccende, cosa si fa? Forse, morire… :

Ma l’hai capito che non ti serve a niente

Sembrare intelligente

Agli occhi della gente

E che morire serve

Anche a rinascere

Con una allocazione diretta all’ascoltatore, Dario, si racconta. Si racconta, sì, perché non crediamo possibili versi come questi se non sono stati riscontrati nella sua esperienza. Dario non insegna, racconta. Il cantautore non insegna, racconta. Dunque toccare il punto più basso, il fondo del pozzo per rendersi conto che la vita è altra, che la luce c’è ed è lì per te. Perché senza questa consapevolezza ci troveremmo di fronte alla battuta in stile Woody Allen: "Vedo una luce in fondo al tunnel, speriamo non sia un treno".

Dunque una luce che ci può o accogliere o annientare. L'invito a rinascere passa attraverso l’autenticità di sè, al rifiuto della maschera per riscoprire il volto. E non occorrerà più l'uso del mantello e abitare luoghi mitici:

Certo non è bello

quando guardo il mio castello in aria

e penso che un castello

sulla Terra così bello non ci sta.

(...)

Passami il mantello nero

il costume da torero

oggi salvo il mondo intero

con un gioco di magia

Dario ci dipinge la rinascita attraverso la riscoperta di sè e del proprio volersi bene. Ma con una sincerità che solletica gli occhi, ci avverte di come sia una sfida, una guerra quotidiana questo. Perché la fuga, l'abisso, tunnel o pozzo, nel momento di fatica, tornano a colpirci con la loro attrattiva.

Tutto quello che mi serve adesso

è ritrovarmi con me stesso perché spesso

con me stesso ritrovarmi non mi va

Certo non si può nemmeno stare

tutto il giorno a disegnare

una casetta con il sole

quando il sole se ne va

E allora la risposta finale è appellarci a quello per la quale siamo stati pensati, essere parte attiva nel mondo:



La realtà è una merda

ma non finisce qua

passami il mantello nero

il costume da torero

oggi salvo il mondo intero

con un pugno di poesie

Nel momento in cui la consapevolezza di uno scopo ti colpisce, la realtà, torna a prenderti per mano e farti vedere tutto il suo fascino. Dicevamo che la sfida è quotidiana e, allora, la salvazione del mondo - e quindi di se stessi - bisogna ri-scoprire continuamente che è in qualcosa che ci teniamo ben stretti, stretti in un pugno. La bellezza. Quel pugno di poesia che non lasciamo mai scappare, che conserviamo, ognuno, con la giusta dose di gelosia. Perché per noi, come per Dario, basta ricordarsi cosa teniamo nel nostro pugno per non soccombere alla realtà ma, anzi, per fare della realtà la più autentica, concreta delle storie. La sfida è proprio questa.

