JUSTIN BIEBER / News: il significato del suo nuovo mega tatuaggio nel torace, video

Justin Bieber, news: il cantante ha completato un nuovo gigantesco tatuaggio dal significato religioso nel torace (foto). Ecco il significato di tutte le immagini da lui scelte.

23 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber (Instagram)

Ci sono volute circa 26 ore per ricoprire il corpo di Justin Bieber con un nuovo tatuaggio che occupa completamente il suo torace. Ogni momento è stato documentato sui social network a partire da un primo angelo, vicino al cuore, e successivamente arrivando ad un'ambientazione più complessa, ovvero una sorta di vetrata di una cattedrale gotica (clicca qui per vedere il video). Per raggiungere il suo obiettivo, ovvero creare un disegno che inneggiasse ancora una volta a Dio, il cantante canadese ha sfruttato anche i precedenti tatuaggi già presenti sul suo corpo quali la croce o l'orso, già ben conosciuti dai followers. E proprio le sue agguerritissime beliebers non sembrano avere presto bene la decisione di coprire quasi interamente il corpo del loro idolo, che gli piaceva com'era in precedenza. Tantissimi infatti i commenti poco soddisfatti scritti dopo avere visto la foto: "Dove sono finiti i tuoi addominali? " , "Justin, perché??? Mi piacevi prima!!!".

Il significato del tatuaggio di Justin Bieber

Ma qual è il vero significato del nuovo tatuaggio di Justin Bieber? A chiarire i dubbi è stato il suo stesso tatuatore, che ha così chiarito come riportato dalla pagina Facebook Justin Bieber Italia: "Abbiamo aggiunto due angeli, uno per ogni lato. Dominano il male che gli sta sotto. Ogni volta che faccio un tatuaggio epico deve essere presente il bene e il male. Deve esserci equità...però visivamente deve vedersi un contrasto. Sotto ciascun angelo c'è un demone che deve essere sconfitto. Lo scheletro da una parte e il serpente dall'altra. Simboleggia l'arte gotica e la lotta tra la luce e l'oscurità, tra il bene e il male, lo Yin e lo Yang. Volevo fare in modo che ci fosse un contrasto sia tra i soggetti del tatuaggio che tra le immagini. La cosa che secondo me aveva più senso fare era un tatuaggio che descrivesse la sua spiritualità. Gli animali che ha sono suoi spiriti guida così come gli angeli sono i suoi custodi. Volevo che il tatuaggio avesse un significato".

