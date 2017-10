TRENTINOINJAZZ 2017/ Trio Connected in concerto, mercoledì 25 ottobre

Mercoledì 25 ottobre nuovo appuntamento con TrentinoIn Jazz Club, la sezione del TrentinoInJazz 2017 che si svolge in vari club di Trento, Rovereto, Riva del Garda e Mori

23 ottobre 2017 Redazione

Trio Connected

Mercoledì 25 ottobre nuovo appuntamento con TrentinoIn Jazz Club, la sezione del TrentinoInJazz 2017 che si svolge in vari club di Trento, Rovereto, Riva del Garda e Mori. Al Circolino di Trento arriva il trio Connected!

“Ritengo che la musica del Trio Connected sia una delle proposte più nuove ed affascinanti del panorama musicale odierno e non solo in Italia. Musica ricca di groove e di fascino, che rispecchia in pieno la ricerca di nuove frontiere in quel melting pot stilistico che è la musica contemporanea”. Queste le parole di Roberto Cipelli, che lo scorso agosto ha invitato il trio ad esibirsi al Nuoro jazz festival, di cui è direttore artistico: un festival che in quest'edizione ha ospitato nomi internazionali come Joe Lovano e Paolo Fresu.

Connected è stato definito dalla stampa come un gruppo dal sound d'oltreoceano ed è infatti la scena newyorkese (pensiamo a Jason Lindner, Mark Giuliana, Avishai Cohen) ad ispirare il trio di Stefano Giordani(chitarra), Juan Manuel Moretti (basso) e Matteo Giordani (batteria e percussioni). In uscita digitale il loro nuovo disco Stefano Giordani - Connected, molto apprezzato dalla critica del settore: quella di Connected è una musica che spinge molto all'incastro ritmico lasciando anche spazio però alle melodie dal sapore mediterraneotipiche della chitarra acustica.

Prossimo appuntamento: giovedì 26 ottobre (Rovereto), Sound Film Shot.

