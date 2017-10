ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI/ Video, il nuovo singolo è Un'altra storia: da oggi online

Un'altra storia è il primo estratto da Wanted, il cofanetto speciale con cui Zucchero Sugar Fornaciari celebra i suoi trent'anni ed oltre di carriera, in uscita il 3 novembre.

24 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Zucchero Sugar Fornaciari torna con un grande regalo per tutti i suoi fans. Da oggi è online il video del nuovo singolo “Un’altra storia”, primo estratto da “WANTED” (The Best Collection), il cofanetto speciale, in uscita il 3 novembre, con cui Zucchero celebra i suoi trent’anni ed oltre di carriera. Il brano è stato scritto da Zucchero e prodotto e arrangiato dallo stesso artista e da Marco Marcolini. Il video, invece, è stato diretto Fabrizio Conte e Tommaso Cardile. Ambientato ad Harlem, New York, il video è caratterizzato dalla presenza costante del volto di Zucchero che ossessiona la bellissima protagonista. Un’altra storia racconta il sacrificio d’amore di un uomo che, per lasciare libera e rendere felice la donna che ama, decide di andare via con tutti i suoi tormenti. Un brano che ha già conquistato la critica e i fans del cantante che aspettavano con ansia il suo ritorno. Con Wanted, Zucchero celebra così la sua carriera e la sua musica che sta portando in giro per il mondo. Il “Black Cat World Tour” di Zucchero, dopo Europa, Nord America, Oceania, Asia e Africa, sta avendo un grandissimo successo anche in Sud America.

LA TRACKLIST DI WANTED

Wanted, lo speciale cofanetto con cui viene celebrata la straordinaria carriera di Zucchero, è composto da tre cd e un dvd e sarà in vendita dal 3 novembre. All’interno, oltre ai brani più amati, ci sono le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali più tre brani inediti. Ecco la tracklist completa. CD1 – Best of 85-90: Overdose (D'Amore), Con le mani, Dune mosse, Diamante, Donne, Non ti sopporto più, Rispetto, Hey man, Come il sole all'improvviso, Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, Il mare impetuoso al tramonto salì sulla luna e dietro una tendina di stelle, Un piccolo aiuto, Senza una donna, Madre dolcissima, Diavolo in me, Hai scelto me. CD2 – Best of 90-05: X colpa di chi?, Baila (sexy thing), Indaco dagli occhi del cielo ft. Vanessa Carlton, Il volo, blu, Rossa mela della sera, Menta e rosmarino, Ahum, Ridammi il sole, Dindondio, It's all right (La promessa), Puro amore, Eccetera eccetera, Scintille, Così celeste ft. New Orleans Gospel Choir, Miserere ft. Luciano Pavarotti. CD3 – Best of 05-18: Un'altra storia (Brand New Track), Allora canto (Brand New Track), Speng the light (Brand New Track), Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Ci si arrende, ft. Mark Knopfler, Voci (Namanama Version), Vedo nero, Chocabeck, Occhi, È delicato, Love is all around, È un peccato morir, Un kilo, Alla fine, Bacco perbacco, Amen, Un soffio caldo, Il suono della domenica.

