Justin Bieber/ Le sue fan scatenate: il nuovo tatuaggio tra complimenti e critiche

Justin Bieber, news 25 ottobre: il nuovo tatuaggio del cantante scatena la discussione tra le sue fan, divise tra favorevoli e contrarie. Il loro idolo ha esagerato?

25 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il nuovo tatuaggio di Justin Bieber continua a far discutere le sue affezionate beliebers, sempre molto attive nei profili social del loro idolo. A distanza di qualche giorno dalla notizia diffusa dall'artista canadese, i commenti continuano ad essere ancora di grande attualità divisi da i pareri favorevoli e i tanti contrari. E proprio a proposito di critiche e commenti negativi, sono molte a pensare che il cantante questa volta abbia esagerato, rovinando il suo corpo che ora può vantare di ben 60 tatuaggi. In poche ore sono stati più di tre milioni i likes, uniti spesso da dichiarazioni non sempre carine: "Sono sconvolta nel vedere il tuo corpo coperto in questo modo. Anche se mi piace il significato dei disegni, hai esagerato, ti preferivo come prima" , "perchè? Perché? Hai fatto un grande errore, Justin! Non dovevi rovinare il tuo corpo".

Justin Bieber è di nuovo felice?

La decisione di Justin Bieber di annullare le ultime date restanti del suo Purpose Tour aveva scatenato un gran polverone lo scorso luglio, soprattutto perché le ragioni di tale scelta non erano state chiarite. Si è lungamente parlato di eccessivo nervoso, tanto che qualcuno aveva persino ipotizzato fosse in atto un vero esaurimento nervoso. A distanza di tre mesi da tale impopolare cancellazione, il cantante è nuovamente felice e sereno, merito soprattutto del suo legame con la Hillsong Church che rappresenta per lui una guida e una fonte di gioia. Il pastore Carl Lentz è una presenza costante nella vita dell'artista canadese, rappresentando una guida spirituale ma anche il suo migliore amico. E proprio di questo progressivo processo di crescita, ha recentemente parlato una fonte anonima molto vicina a Justin Bieber: "Sta migliorando, lo pui vedere cambiato, sembra più felice, energico. È incoraggiante vederlo di nuovo se stesso, non è ancora arrivato al dunque ma il suo percorso è promettente".

