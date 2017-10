Cesare Cremonini / Tour Stadi 2018: date, luoghi e info biglietti. Il 20 e 23 giugno a Milano e Roma

Cesare Cremonini sbarca negli stadi con il Tour Stadi 2018: date, luoghi e info sui biglietti. Il tour celebrerà i 18 anni di carriera dell'artista e il nuovo album Possibili scenari.

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini, per la prima volta nella sua carriera, sbarca negli stadi italiani. Ad annunciare l’importante novità è stato lo stesso Cesare con un annuncio pubblicato sui suoi canali social. «Con immensa gioia prendo un respiro e vi annuncio che voliamo negli stadi»: ha scritto Cesare scatenando l’entusiasmo dei fans che aspettavano con ansia il suo ritorno. Il tour Stadi 2018 di Cesare Cremonini toccherà le maggiori città italiane. Ad oggi, sono state annunciate quattro date. Si parte il 15 giugno a Lignano (Stadio Teghil), poi il 20 a Milano (Stadio San Siro), il 23 a Roma (Stadio Olimpico) e il 26 a Bologna allo Stadio Dall’Ara. A 37 anni e con 18 anni di carriera alle spalle, Cesare Cremonini, con il suo tour, ripercorrerà la sua straordinaria carriera che, negli anni, lo ha consacrato come uno dei migliori talenti della musica italiana. Amatissimo dal pubblico e molto apprezzato da colleghi e addetti ai lavori, Cesare è un artista che non si è mai montato la testa e che è riuscito a migliorarsi sempre di più sperimentando anche generi diversi musicali. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation Italia, celebrerà l’uscita di Possibili Scenari, il nuovo album di Cremonini che uscirà il 24 novembre. I biglietti del tour saranno disponibili dalle ore 10.00 del 3 novembre su livenation.it, ticketone.it e in tutte le prevendite autorizzate. I possessori della carta American Express potranno acquistare i biglietti già martedì 31 ottobre sul sito ticketone.it/americanexpress.

POSSIBILI SCENARI E’ IL NUOVO ALBUM

Il 24 novembre, Cesare Cremonini uscirà ufficialmente sul mercato con il nuovo album. S’intitola Possibili scenari il nuovo lavoro del cantautore bolognese che sarà anticipato dall’uscita del singolo “Poetica” che sarà disponibile dal prossimo 3 novembre e disponibile in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify dal 27 ottobre. “Poetica non è un pezzo. Ma una canzone. È stata scritta, suonata e cantata senza paura. Scelta come primo singolo perché rispetto alle altre canzoni che compongono l’album è priva di difese” – ha detto Cremonini come si legge su Rockol.it – “La quiete nella canzone accompagna la tristezza. L’inquietudine del silenzio accompagna la paura. Poetica è una ballad ma ha il sound di una band, una ritmica ossessiva e comunicativa che richiama l’eco di un accompagnamento jazz. Non è una canzone d’amore”, precisa il cantante. Poetica, dunque, è un cocktail di benvenuto per il nuovo album che segna la consacrazione di Cesare Cremonini come interprete e autore.

