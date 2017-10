J-Ax & Fedez/ Arriva il nuovo singolo ‘Sconosciuti da una vita’

J-Ax & Fedez, arriva il nuovo singolo "Sconosciuti da una vita", disponibile da venerdì 27 ottobre. Nuovo record in arrivo per i due cantanti milanesi?

26 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Fedez e J-Ax

J-Ax e Fedez, per la grande gioia dei fans, tornano sulla scena musicale con un nuovo singolo. S’intitola “Sconosciuti da una vita” il nuovo brano dei due cantanti milanesi che formano, ormai, una coppia di fatto. Il nuovo singolo di J-Ax e Fedez sarà disponibile da venerdì 27 ottobre e anticipa la nuova versione repack del grande successo discografico “Comunisti col Rolex”, in uscita a fine novembre 2017. Reduci dal grandissimo successo estivo che li ha portati in giro per tutta Italia con il loro tour, facendo registrare il sold-out in ogni data, Fedez e J-Ax tornano con un brano più dolce rispetto a quelli del passato per raccontare ai fans quanto sia difficile avere una storia d’amore con due tipi come loro. “Ti conosco da sempre, ma non ti ho mai capit. E’ meglio così. Sconosciuti da una vita. E ogni giorno è per sempre, ogni giorno è finita. Ma è bello così. Sconosciuti da una vita”, recita il brano, scritto da J-Ax e Fedez con la collaborazione di Danti. L’arranggiamento e la produzione musicale è stata affidata a Michele Canova.

L’ANNUNCIO DI J-AX E FEDEZ

“Esce venerdì 27 ottobre in radio e digitale il nuovo singolo Sconosciuti da una vita, che anticipa il repack di Comunisti col Rolex che uscirà a fine novembre”, si legge sul profilo Instagram di J-Ax che salirà, in qualità di ospite, anche sul palco di X Factor 11 per presentare il brano insieme a Fedez al pubblico del talent show di Sky. Il successo di J-Ax e Fedez, dunque, non si ferma. Dopo aver portato a casa il doppio disco di platino con l’album Comunisti col rolex, i due cantanti milanesi si apprestano a battere l’ennesimo record con il nuovo singolo. I fans sono già pronti a far scalare alla nuova coppia d’oro della musica italiana tutte le classifiche italiane. Il successo, dunque, è assicurato. “Grandi J-Ax e anche Fedez, sono sicuro che spaccherá tutto questa canzone”, “Non vediamo l'ora! Noi speriamo anche in un altro tour insieme!”, scrivono i fans sui social.

