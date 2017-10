JUSTIN BIEBER/ Arrestata una sua fan: cercava di entrare per la terza volta nella proprietà della pop star

Justin Bieber, news 26 ottobre: una sua fan è stata arrestata dopo avere tentato di entrare nella villa di Beverly Hills per la terza volta in poche ore.

26 ottobre 2017 Redazione

Justin Bieber

Justin Bieber ha milioni di fan in tutto il mondo, ma chi pensa che si tratti solo di ragazzine si sbaglia di grosso. La conferma è arrivata proprio ieri dagli Stati Uniti ed in particolar modo da Los Angeles, città nella quale il cantante risiede dopo la fine del Purpose Tour. Secondo quanto riportato da alcuni siti web d'oltreoceano una quarantenne, letteralmente ossessionata dal suo idolo, avrebbe tentato per ben tre volte di entrare nella splendida villa in cui risiede la pop star canadese. Nei primi due casi, la signora è stata fermata mentre si trovava nel giardino dell'abitazione ed è stata invitata ad andarsene direttamente dal personale della sicurezza di Justin Bieber. Non ascoltando il rifiuto, però, la donna ha tentato per la terza volta di entrare nella casa, fatto che questa volta non è passato inosservato alla security: se inizialmente le era stato chiesto di non presentarsi più nell'edificio, l'ultima incursione è risultata fatale ed è stata chiamata la Polizia, che l'ha arrestata. Bieber si trovava nella villa al momento dell'arresto ma non ha avuto nessun contatto diretto con la sua fan.

Justin Bieber: arrestata una fan ossessionata da lui

L'arresto della fan di Justin Bieber, entrata nella sua proprietà per ben tre volte senza l'autorizzazione, ha messo a tacere le voci riguardanti i problemi del cantante canadese riguardanti l'affitto. Sembrava, infatti, che nessuno a Beverly Hills fosse disposto a mettere in pericolo il proprio immobile per affittarlo al noto cantante, anche a peso d'oro. In passato la pop star aveva causato diversi disagi ad altre agenzie immobiliari che, stando a recenti rumors circolati sul web, si erano rifiutate di concedere al cantante una seconda possibilità. A quanto pare, quindi il problema è stato risolto: Bieber non soggiorna più in albergo, come era accaduto i mesi scorsi, ma può finalmente godere l'intimità di una splendida villa sulle colline di Beverly Hills anche se per il momento non è chiaro se l'abitazione sia stata da lui affittata o comprata.

