Robbie Williams / Tour cancellato a causa di una malattia misteriosa: "Pronto a tornare più forte di prima"

Robbie Williams, concerti in Russia cancellati a causa di una malattia misteriosa. Il cantante rincuora i fan con un annuncio: "Pronto a tornare più forte di prima"

26 ottobre 2017 Anna Montesano

Robbie Williams

Il cantante Robbie Williams, 43 anni, attraverso youtube ha rivelato che è stato colpito da una misteriosa malattia che lo ha portato in terapia intensiva. Nel video ha tranquillizzato tutti i i suoi fan con le seguenti parole: "Ora sto bene. Dopo essere stato ricoverato nelle ultime cinque settimane, ora posso dire di stare finalmente bene. Sfortunatamente la malattia mi ha colpito proprio alla fine del tour, che stava andando molto bene. Il pubblico era incredibile, io ero ok, la band era pazzesca. Mi sentivo un soldato e dovevo finire quel tour, dovevo andare a Mosca e a San Pietroburgo. Ma poi sono arrivati i risultati delle analisi. Ed erano davvero preoccupanti. Così sono finito in terapia intensiva. Era dal 1998 che non interrompevo un tour per motivi di salute".

"ORA STO BENE"

Robbie Williams non fornisce dettagli riguardo la malattia che lo ha colpito. Ora per fortuna sta bene e dopo questa nefasta esperienza ha iniziato un nuovo stile di vita: "Sono vegano, faccio pilates e yoga tutti i giorni, ma mangio ancora un big burger la domenica. Mi sto prendendo cura di me, perché non vedo l’ora di tornare al lavoro". Queste le parole con cui ha chiuso il suo intervento nel video su youtube. Ricordiamo che il 23 febbraio 2017 alla O2 Arena di Londra è stato insignito del Global Icon Award ai BRIT Awards. Mentre nel luglio 2017 il cantante ha annunciato l'uscita di Under the Radar Vol 2, prevista a novembre 2017. Ora si attende solo di rivederlo sul palco per la gioia di tutti i fan del cantante.

