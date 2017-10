L'Estate addosso / Video, Lorenzo Jovanotti: dopo il tormentone arriva il nuovo album, data d'uscita e tour

Jovanotti, dopo il successo ottenuto con la canzone L'Estate addosso è pronto a lanciare il nuovo disco e a ripartire con un nuovo tour. Tutti i dettagli

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Jovanotti

La canzone L'estate Addosso, il singolo di Jovanotti estratto dall'album Lorenzo 2015 CC fu un grande successo. Grazia all'atmosfera vacanziera fatta di spiaggia, corona di fiori e falò per la clip del video diretta da Gabriele Muccino. Per il testo al suo fianco c'è Vasco Brondi "Le luci della centrale elettrica", uno dei giovani autori più nuovi e incisivi di tutta la scena italiana e definito dallo stesso Jovanotti, "il più bravo di tra le nuove leve". Brondi è sempre stato molto apprezzato da Lorenzo Cherubini, tanto che nel 2011 lo aveva già invitato ad aprire i suoi concerti, durante l’Ora Tour. Gabriele Muccino ha fatto un film, uscito nel 2016, da cui il brano prende il titolo. Lo stesso Muccino ha diretto il videoclip della canzone. Il film andrà in onda su rai tre proprio stasera.

TUTTI I DETTAGLI SUL NUOVO ALBUM

Jovanotti ha annunciato su Instagram l'uscita del nuovo album: “L'album è fatto, stasera ascolto finale e lunedì battezziamo. Poi ci mettiamo sul tour anima e corpo”. Il nuovo disco, atteso ufficialmente per venerdì 1 dicembre e prodotto dal grande Rick Rubin, è quindi finalmente pronto per la gioia di tutti i fan. Il titolo si saprà nei prossimi giorni e potrebbe essere lo stesso del singolo che uscirà a novembre. Queste le altre parole di Jovanotti: "Esce il primo dicembre, 14 pezzi, ha pure un titolo, ma ve lo dico tra qualche giorno, perché forse il primo singolo si chiamerà come l'album, se scegliamo lui. Adesso mi metto a scrivere i crediti e i ringraziamenti, dimenticherò di sicuro qualcuno, quindi intanto grazie a tutti voi". Riguardo il tour il calendario prevede 51 concerti in Italia ed Europa che prenderanno il via il 12 febbraio da Milano, al Forum di Assago.

© Riproduzione Riservata.