Linkin Park / Concerto in diretta streaming in memoria di Chester Bennington

Concerto per Chester Bennington, i Linkin Park rendono omaggio al vocalist della band morto suicida lo scorso 20 luglio; ecco gli ospiti dell'evento e tutte le info per lo streaming.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Concerto tributo per Chester

Si aprono le porte del concerto tributo in onore di Chester Bennington, leader dei Linkin Park. L'evento avrà inizio nella giornata di oggi, venerdì 27 ottobre 2017 e potrà essere anche visionato in streaming. Sul palcoscenico dell'Hollywood Bowl di Los Angeles, stasera saranno presenti i componenti rimanenti del gruppo dei Linkin Park in compagnia di alcuni grandissimi ospiti internazionali del calibro di: Blink-182, Jonathan Davis dei Korn, Daron Malakian dei System Of A Down, gli Avenged Sevenfold, Yellowcard e i Bring Me The Horizon. L'evento, sarà trasmesso in versione integrale direttamente tramite lo streaming e il canale YouTube ufficiale della band che troverete cliccando qui. Le danze si apriranno a partire dalle 19.45 ora locale (in Italia saranno circa le 4.45 del mattino di sabato 28 ottobre). Tutti i soldi ricavati dal concentro tributo in onore di Chester Bennington saranno devoluti interamente alla fondazione Music for Relief's One More Light Fund.

Concerto tributo per Chester: i Linkin Park rendono omaggio all'amico scomparso

Dopo l'annuncio, il concerto è stato immediatamente sold out. A questo punto, il resto del gruppo dei Linkin Park formato attualmente da Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Rob Bourdon e Joe Hahn, ha voluto fare un grande omaggio a tutte le persone che non potranno esserci, regalando una diretta streaming in versione assolutamente integrale dell'evento che, in qualche modo, segnerà un importante tassello nella musica internazionale di tutti i tempi. Chester Bennington si è suicidato il 20 luglio scorso, lasciando la moglie, due figli ed una lunghissima lista di amici, sostenitori e colleghi. Gli appassionati di musica dell'intero mondo, dopo avere appreso la notizia, hanno inserito una dolorosa tessera agli eventi musicali drammatici della storia. La stessa cosa, era successa poco prima all'amico di sempre: Chris Cornell, incredibile vocalist e leader dei Soundgarden e degli Audioslave. Celebrare Chester per la band è una delle cose più giuste da fare al momento. Omaggiare l'amico e collega, facendo emozionare gli estimatori, sarà il principale obiettivo della band che salirà sul palcoscenico questa sera con una carica emotiva davvero incredibile. L'ultimo saluto a Chester segnerà la storia, ancora una volta.

© Riproduzione Riservata.