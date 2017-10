Michele Bravi/ Tanto per cominciare è il nuovo singolo: il 3 novembre parte il tour

Tanto per cominciare è il nuovo inedito di Michele Bravi, disponibile da oggi 27 ototbre: il cantante tornerà in tour dal prossimo 3 novembre toccando nove città italiane.

27 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Michele Bravi non si ferma e alla vigilia della partenza del suo tour torna con un nuovo singolo. Il nuovo brano di Michele Bravi, in uscita oggi 27 ottobre, s’intitola Tanto per cominciare e sarà disponibile in tutti i digital store e piattaforme streaming. Il singolo è stato scritto da Roberto Casalino, Fabio Gargiulo e Federica Abbate che aprirà anche i concerti del tour di Michele Bravi. Ad annunciare l’uscita di Tanto per cominciare è stato lo stesso Michele Bravi sui social. “Tanto per cominciare è un manifesto acido e magnetico, una presa di posizione di chi sta cambiando ma non si sente diverso. È una canzone che racconta un atto di seduzione rispetto alla Vita e l’ossessiva voglia di non perderne nemmeno un istante, fino a consumarla”, ha scritto il cantante. Tanto per cominciare racconta così i sentimenti che deve affrontare chi è alle prese con importanti cambiamenti, ma nonostante tutto, non si sente affatto diverso.

MICHELE BRAVI, LE DATE DEL TOUR

Il 2017 è stato l’anno della consacrazione di Michele Bravi. Dopo aver vinto la settima edizione di X Factor, ha conquistato il grande pubblico partecipando al Festival di Sanremo 2017 dove ha conquistato il terzo posto con il brano “Il diario degli errori”. Michele Bravi è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica che lo ha definito uno dei giovani più promettenti della musica italiana. Tanto per cominciare anticipa il tour del cantante che, dal prossimo 3 novembre sarà protagonista de L'anime di carta Tour - Nuove Pagine, che toccherà le principali città italiane con 9 live. Si parte il 3 novembre da Firenze, poi il 4 a Padova, il 5 a Milano, il 10 a Roma, l’11 a Napoli, il 12 a Bari, il 16 a Perugia, il 17 a Bologna e il gran finale il 19 novembre a Venaria Reale, in provincia di Torino.

