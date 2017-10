ALESSANDRA AMOROSO/ Quando il matrimonio con Stefano Settepani? (Elisa - 20 anni in ogni istante)

Alessandra Amoroso a Elisa - 20 anni in ogni istante

Per Alessandra Amoroso, la presenza nel cast di “Elisa - 20 anni in ogni istante” è praticamente d’obbligo, vista l’amicizia che lega la cantante salentina con quella di Monfalcone. Sicuramente quello di Alessandra Amoroso è stato uno dei nomi più caldi e chiacchierati di questo 2017, tanto che quella che può essere considerata una delle regine della musica leggera italiana degli ultimi anni sarà in lizza come “Best Italian Act” agli MTV Europe Music Awards 2017. Alessandra Amoroso potrà essere votata in una corsa a cinque con Ermal Meta, Marco Mengoni, Ghali e Michele Bravi, dunque unica esponente del sesso femminile. Una nomination che certifica l’incredibile successo dell’album “Vivere a Colori”, dal quale in questo 2017 è stato estratto il quinto singolo, “Fidati ancora di me”. Un lavoro fortunatissimo, disco di platino in un momento in cui la discografia italiana continua ad essere in crisi e a contare su poche certezze: una di esse è sicuramente Alessandra Amoroso.

ALESSANDRA AMOROSO, MATRIMONIO RIMANDATO

L’estate dunque è passata all’insegna del successo per Alessandra Amoroso che da un anno e mezzo ha saputo cavalcare grazie a “Vivere a colori”. Nonostante questo, i nuovi progetti, di vita e professionali, della cantante salentina sono in pieno fermento. Si era parlato di questo anno di “pausa”, senza l’uscita di un nuovo album in programma, di possibili nozze con quello che è ormai lo storico fidanzato di Alessandra, Stefano Settepani, produttore del talent show “Amici” di Maria De Filippi dove la Amoroso è stata proprio lanciata al grande pubblico. E invece, dopo che il matrimonio sembrava ormai solo in attesa dell’annuncio ufficiale, le nozze sono state rimandate e potrebbero celebrarsi proprio nel 2018, quando comunque Alessandra Amoroso potrebbe essere di nuovo in pista con un nuovo album di inediti. Che potrebbe essere preparato proprio in questa “finestra” autunnale, in cui dopo le vacanze l’artista pugliese potrebbe iniziare a tornare in studio per ordinare le idee riguardanti il nuovo disco.

DUETTI ALL'ORIZZONTE PER L'AMOROSO?

Artiste come L’Aura e Noemi hanno recentemente espresso la volontà di lavorare con Alessandra Amoroso, input forse in vista di questo nuovo disco che potrebbe essere il più atteso del 2018. In questo 2017 invece la dimensione live è stata sicuramente quella ideale per Alessandra, che ha accompagnato con un mini-tour l’uscita della nuova versione di “Vivere a Colori”, oltre a concerti rimasti nel cuore dei tanti fans dell’artista salentina, come quelli all’Arena di Verona. L’esibizione che martedì prossimo sarà trasmessa al fianco di Elisa sarà sicuramente un altro grande appuntamento per gli appassionati di musica italiana. Nell’attesa di un nuovo album che potrebbe rappresentare un successo internazionale e che soprattutto sarà chiamato a confermare il record che detiene Alessandra Amoroso, quello di aver debuttato con tutti gli album di inediti direttamente al numero 1 della classifica della FIMI, impresa mai riuscita a nessun artista del nostro paese.

