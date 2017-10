CARMEN CONSOLI/ Pronti brani inediti per un nuovo album (Elisa 20 anni in ogni istante)

Carmen Consoli a Elisa 20 anni in ogni istante

PRESTO UN NUOVO ALBUM?

Questa sera su Canale 5 viene trasmesso il programma musicale Elisa 20 anni in ogni istante. Tantissimi saranno anche gli ospiti presenti tra cui l’amatissima Carmen Consoli che tra l’altro, molto presto, potrebbe tornare protagonista dello scenario musicale con nuove canzoni. Ad annunciarlo è stata la stessa artista siciliana nel corso di una recente intervista rilasciata alla celebre rivista Rolling Stone: “In questo periodo sono nate tante canzoni ma sarà utile capire se, come e quando farle uscire, senza dover necessariamente subire le leggi e i tempi del marketing. C’è qualche genio della discografia che un giorno mi disse non è bello ciò che è bello, è bello ciò che vende. Lì per lì ho avuto un attimo di riflessione, mi sono interrogata sull’entità di questa affermazione, ma poi ho pensato: me ne fotto. Vivo per essere felice, se posso continuo con quello che mi piace, altrimenti faccio un altro lavoro. Se dovessi cambiare le mie cose per compiacere gli altri o per non deludere le aspettative che creano su di me smetterei di rispettare la mia vita”.

CARMEN CONSOLI ANCHE IMPRENDITRICE AGRICOLA

Nella stessa intervista, Carmen Consoli ha quindi parlato anche della propria vita extra musicale evidenziando come dal 2010 al 2015 si sia principalmente occupata di agricoltura coltivando olio e ciliegie. Una passione quella per la terra che gli arriva dal padre: “Sono stata lontana dalle scene cinque anni prima di pubblicare L’Abitudine di Tornare nel 2015, e in quei cinque anni ho fatto l’imprenditore agricolo coltivando ciliegie e producendo olio. Mio padre era agronomo, questo era il suo sogno, poi purtroppo è scomparso e ha lasciato a me e mia madre le redini di questa attività e delle case vacanze che gestiva. Non abbiamo altri parenti, siamo due fimmine sule con in mano anche un’etichetta indipendente che si chiama Narciso Record e produce musica tradizionale siciliana. Queste erano tutte le passioni di mio padre, ottimo chitarrista tra l’altro. Ringrazio il Padreterno per chi ci crede, o la mia vita (io non credo al Padreterno) che la musica sia diventata anche un lavoro per me. Dico solo, citando Battiato, che 'poi alla fine se uno davvero crede in quello che fa, può ascoltare il proprio cuore e farsi seguire”.

