ERMAL META/ I suoi live hanno fatto il pieno (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Ermal Meta a Elisa, 20 anni in ogni istante

TANTI ARTISTI ALLA CORTE DI ELISA

Elisa, 20 anni in ogni istante è il grande evento imperdibile previsto per stasera su Canale 5 a cui partecipa anche Ermal Meta. Sull'ammiraglia Mediaset andrà in onda lo show dedicato a Elisa Toffoli per i suoi vent'anni di carriera. Un momento veramente imperdibile per tutto il pubblico dato che verranno riproposti i momenti salienti dei concerti che si sono tenuti all'Arena di Verona il 12,13,15 e 16 settembre e che hanno visto alternarsi sul palco, insieme ad Elisa, moltissimi vip e artisti. Tra questi appunto, anche Ermal Meta prenderà parte a Elisa, 20 anni in ogni istante. Il cantante è reduce da un'estate di successi dato che ha fatto sold out in tutti gli eventi ed è stato apprezzatissimo dal pubblico. In particolar modo, a Vasto il giovane ha intrattenuto 10 mila presenti e ha regalato a tutti emozioni con le canzoni dei suoi ultimi album compresa la hit Vietato Morire, Amara Terra Mia, brano di Modugno che lui ha reinterpretato sull'Ariston. Anche ad Alghero Ermal Meta ha colpito tutti, facendosi apprezzare da quattromila persone.

ERMAL META, LA SCHEDA

Ermal Meta è nato in Albania all'età di 13 anni e si è trasferito in Italia con la madre e i due fratelli. Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di 16 anni. Nel 2007 ha fondato il gruppo La fame di Camilla con il quale ha realizzato ben tre album. Il gruppo è stato sempre protagonisti di un'intensa attività dal vivo che li ha portati a esibirsi presso eventi di rilevanza nazionale. Dopo lo scioglimento del gruppo, Meta ha intrapreso un'attività di autore per molte stelle della musica italiana come Emma, Renga, Patty Pravo, Chiara. Marco Mengoni. A febbraio 2017 ha preso parte al Festival di Sanremo con la canzone Vietato Morire che ha anticipato il suo secondo album in studio. Sempre all'Ariston, ha vinto il Premio Della Critica Mia Martini. Nel marzo del 2017 è stato scelto per essere uno dei giudici del serale di Amici di Maria De Filippi.

© Riproduzione Riservata.