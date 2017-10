Emma Marrone/ Sono single perché gli uomini hanno paura di me (Elisa - 20 anni in ogni istante)

Emma Marrone, Elisa - 20 anni in ogni istante

Tra i protagonisti di "Scusami Elisa - 20 anni in ogni istante" non poteva mancare Emma Marrone, che recentemente si è ritrovata a spegnere le voci su un presunto litigio proprio con l'amica e collega. Il settimanale Oggi recentemente aveva riferito di discussioni di lavoro tra le due cantanti, ma le indiscrezioni sono state subito smentite su Twitter dalle dirette interessate. Emma Marrone ed Elisa si sono allontanate pochi giorni dopo la partecipazione ai concerti celebrativi per i vent'anni di carriera dell'artista friulana all'Arena di Verona? «Tra le cantanti, grandi amiche, ci sarebbe stata un’incomprensione in ambito professionale», ha scritto il settimanale. Cosa è accaduto realmente? Ci ha pensato proprio Emma Marrone a dare una risposta ai fan: «Leggo articoli di un litigio tra me e mia sorella Elisa. Fate ridere i polli .. per essere elegante ! E siete di cattivo esempio». Subito dopo è intervenuta Elisa per mettere a tacere le voci. L'allarme è rientrato.

EMMA MARRONE E LA SUA VITA DA SINGLE

Emma Marrone continua a far parlare di sé, anche per la sua vita privata. Per il momento è single: lo ha ammesso la stessa cantante pugliese ai microfoni del quotidiano Repubblica, specificando che non è esattamente una sua scelta. «Per conquistarmi basterebbe un gelato, invece gli uomini mi vedono come una donna costruita. Il problema è che gli uomini hanno paura di me», ha confessato Emma, che sarà tra gli artisti protagonisti di "Scusami Elisa - 20 anni in ogni istante". La bella e brava artista però continua a sognare un matrimonio e quindi una famiglia, del resto l'uomo che sta cercando dovrà essere anche un buon padre. «Voglio per lui un padre all’altezza. L'amore può finire ma per fare un bambino con un uomo devi assolutamente fidarti di lui, devi essere certa che per suo figlio ci sarà», ha spiegato nell'intervista Emma Marrone, disponibile sentimentalmente e dunque aperta ad un nuovo amore.

TRA NUOVO ALBUM E IMPEGNI TELEVISIVI

Recentemente Emma Marrone è stata già protagonista in tv: ha partecipato infatti a "Un, due, tre... Fiorella", lo show della Mannoia. L'artista ha scelto di invitare la collega, che ultimamente è stata assente, musicalmente parlando. Presto però potrebbe tornare con un nuovo singolo, visto che tra novembre e dicembre è attesto il suo nuovo album. Non c'è ancora una data certa, anche per questo ci sono dubbi sull'eventuale partecipazione alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella stagione passata è stata chiamata a sopperire al vuoto lasciato da Morgan. Emma avrà tempo e voglia per rituffarsi in quest'avventura? Per ora la testa e il suo cuore sono rivolti al suo nuovo album, ma potrebbe tornare a dividersi tra musica e tv. Un po' come del resto sta già facendo, visto che dopo la partecipazione allo show di Fiorella Mannoia prenderà parte all'evento celebrativo della carriera dell'amica e collega Elisa.

© Riproduzione Riservata.