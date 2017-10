FIORELLA MANNOIA/ Lite con Fazio e contro Grillo? (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Fiorella Mannoia a Elisa, 20 anni in ogni istante

DA RAI UNO A CANALE 5, E' MANNOIA SHOW

Stasera tra i tanti ospiti d'eccezione a Elisa, 20 anni in ogni istante ci sarà anche Fiorella Mannoia, reduce dal grande successo del suo programma in prime time su Rai Uno Un,due,tre...Fiorella. Lo show ha tenuto incollati, in media, circa 3 milioni e 800 mila telespettatori e questo clamoroso risultato è stato ben accolto dalla cantante, la quale ha recentemente confessato all'Ansa di essere stata solo se stessa nella conduzione. Ha fatto un lavoro di squadra tra persone entusiaste e in sintonia. Ha ringraziato tutti e la sua "squadra". La Mannoia ha parlato di esperienza fantastica e c'è già chi la vede lanciata verso la conduzione del Festival di Sanremo 2018 accanto a Claudio Baglioni. Sarà veramente così?

FIORELLA MANNOIA, LA LITE CON FAZIO?

Fiorella Mannoia, recentemente, secondo quanto riportato su Dagospia, però, sarebbe stata al centro di una polemica con Fabio Fazio in relazione proprio a Un,due,tre...Fiorella, lo show che l'ha vista grande protagonista su Rai Uno. Infatti, la Mannoia sarebbe stata "abbandonata" dal suo regista Cristian Biondani prima del previsto. L'uomo sarebbe volato anzitempo a Milano per prendere parte alla realizzazione della prima puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio, in onda il 24 settembre. Aria di crisi fra i due grandi artisti? Non arrivano né conferme e neppure smentite. La Mannoia, in queste ultime settimane, è in vena di polemiche dato che si è scagliata duramente contro il Movimento Cinque Stelle dopo averlo appoggiato in tutti questi anni e, sopratutto, dopo aver esortato i romani a votare Virginia Raggi. La Mannoia si è detta fortemente delusa dai grillini, sopratutto dopo la loro astensione in merito all'approvazione dello Ius Soli. "Sono stufa di loro, fanno il pesce in barile per non scontentare qualche elettore".

