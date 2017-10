FRANCESCA MICHIELIN/ Il nuovo album in uscita il 12 gennaio (Elisa 20 anni in ogni istante)

Francesca Michielin a Elisa 20 anni in ogni istante

IL 12 GENNAIO ESCE IL NUOVO ALBUM

Canale 5 questa sera propone ai propri telespettatori uno straordinario ed imperdibile appuntamento con la musica: Elisa 20 anni in ogni istante. Anche Francesca Michielin al concerto evento dell’Arena di Verona per festeggiare i primi venti anni di carriera della cantante friulana Elisa Toffoli con la presenza di tanti volti noti della musica. La Michielin seppur giovanissima può già vantare un enorme seguito grazie ad una produzione musicale decisamente in linea con le aspettative del pubblico italiano. Tra l’altro in questi settimane ha monopolizzato i primi posti delle classifiche con il suo ultimo brano inedito intitolato Vulcano. Un singolo che fa da apri pista al nuovo ed omonimo album sul conto del quale in queste ultime ore la stessa Michielin ha svelato che sarà pubblicato il prossimo 12 gennaio 2018. Insomma, tra i fan dell’artista nata a Bassano del Grappa è partito il conto alla rovescia.

FRANCESCA MICHELIN, “IN AMORE MEGLIO SCOTTARSI”

In attesa di poter ascoltare tutti i pezzi presenti nel nuovo album, vi ricordiamo come la stessa Michielin parlando del brano Vulcano abbia voluto lanciare il messaggio che in amore e nelle amicizie meglio ‘scottarsi’: “Vulcano è dedicata a quelle relazioni personali un po’ fittizie, quando ti ritrovi a conoscere persone che non sono veramente sincere, che fanno un doppio gioco, così nell’amore come nelle amicizie. Ho voluto raccontare questa sensazione e ampliarla al fatto che nella vita secondo me vale scottarsi davvero, non bisogna avere paura di essere veri perché la verità ha più senso della vanità”. Infine, vi segnaliamo come lo scorso weekend la Michielin sia stata protagonista del WNF 2017 a Firenze in cui ha parlato di di MySpace e di amore biologici: “Oggi al #WNF17 per parlare di myspace, amori analogici, cd player ma soprattutto per presentare il nuovo vlog ONLINE ORA! Sguinzagliate i cani”.

