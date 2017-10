FRANCESCO DE GREGORI/ Il 20 ottobre al Bataclan di Parigi (Elisa – 20 anni in ogni istante)

Francesco De Gregori a Elisa, 20 anni in ogni istante

TRA OTTOBRE E NOVEMBRE UN TOUR ESTERO

Su Canale 5 questa sera va in onda lo spettacolo musicale Elisa – 20 anni in ogni istante. Interverranno importanti nomi della musica italiana come Francesco De Gregori che proprio in questi giorni ha annunciato un importante tour all’estero ed in particolare in tantissimi club sparsi per il mondo. Come riportato dal portale TuttoperLei, ad annunciare il tour è stato lo stesso cantautore romano rimarcando: “Farò molti pezzi che ho suonato raramente perché magari non erano buoni come singoli. Ma quando fai un concerto devi fregartene di quello che passano o non passano le radio. Penso che questa cosa al pubblico andrà bene anche se magari qualcuno dirà 'E questa che è, da dove l’ha tirata fuori?' Insomma, ai miei concerti vengono sia quelli che vorrebbero sentire solo Generale e Rimmel sia quelli che non ne possono più perché ormai gli escono dalle orecchie. Hanno ragione tutti e due, li capisco tutti e due e cercherò di mandarli a casa contenti tutti e due”.

FRANCESCO DE GREGORI E LA NUOVA BAND

In questa nuova avventura musicale, Francesco De Gregori non solo proporrà nuove versioni ed arrangiamenti di suo storici cavalli di battaglia ma si presenterà anche con una band completamente rinnovata. Infatti, come lo stesso artista ha reso noto, sarà accompagnato da Guido Guglielminetti, Carlo Gaudiello, Paolo Giovenchi e Alessandro Valle. De Gregori ha così voluto spiegare come si andrà ad articolare la sua proposta musicale per questo tour che andrà in scena all’estero ma anche in Italia: “In questo giro di club che stiamo per fare non avremo un batterista, ci sarò io che batto il piede sul palco e basta. E poi ci saranno un paio di chitarre, un basso e una tastiera. La maggior parte dei batteristi che conosco ormai cercano di somigliare a una batteria elettronica e questa cosa non mi piace. Non credo ai musicisti che dicono 'Sto cercando un nuovo suono'. È il suono che di solito viene a trovare te. E credo che con questa band succederà”.

LE DATE DEL TOUR

Il tour all’estero di Francesco De Gregori avrà inizio in Bavaria e per la precisione è atteso il 16 ottobre a Monaco presso il club Theatergabrikò. Il 17 ottobre si sposterà in Svizzera, a Zurigo presso il Volkshaus mentre il 18 volerà a Bruxelles in Belgio al club Le Madeline. Il 20 ottobre arriverà quindi l’appuntamento più atteso e significativo sotto diversi punti di vista con il cantautore romano che suonerà la sua musica a Parigi presso il Bataclan, teatro di uno dei più drammatici attacchi terroristici della storia. Tra gli altri appuntamenti spiccano quello del 22 ottobre in Lussemburgo preso il Den Atelieri, il 23 a Londra presso lo Shepherd’s Bush Empire, il 25 a Lugano presso il Palazzo dei Congressi, il 5 novembre al Regent Theatre di Boston ed il 7 al Town Hall di New York. Da sottolineare come in questo periodo siano anche previsti degli appuntamenti in Italia in provincia di Modena, Milano, Torino e Treviso.

