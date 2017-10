FRANCESCO RENGA/ Torna con Ambra (solo) per i figli (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Francesco Renga foto

SBOCCIA DI NUOVO L'AMORE CON AMBRA ANGIOLINI?

Stasera su Canale 5, va in onda Elisa 20 anni in ogni istante. Tra i tanti vip e artisti a salire sul palco insieme alla donna ci sarà anche Francesco Renga. L'uomo, recentemente, è stato fotografato insieme all'ex moglie Ambra Angiolini ma chi crede che tra i due sia tornato il sereno resterà deluso. Infatti, secondo le indiscrezioni di Chi, l'ex coppia popolare dello showviz si sarebbe incontrata solo per accompagnare i due figli il primo giorno di scuola. Infatti, entrambi sono legati sentimentalmente ad altre persone in questo momento. Renga sta frequentando Diana Poloni e la loro relazione prosegue senza alcun intoppo. I due si sono incontrati quando Renga era ancora sposato con Ambra ma solo successivamente la Poloni, anche creatrice di un blog dedicato all'artista, è riuscita a catturare il suo cuore.

FRANCESCO RENGA, IN TOUR CON PEZZALI E NEK

Francesco Renga sta vivendo un momento sereno sia per quanto riguarda la sua vita sentimentale che quella artistica. Infatti, il cantante è insieme a due compagni di viaggio per un appuntamento che prenderà vita a partire da gennaio 2018. Nek, Max Pezzali e il cantante di Scriverò il tuo nome si esibiranno live a partire dal 20 gennaio nei palasport italiani e questa collaborazione parte dal singolo Duri da battere, un brano che interpretano insieme. Non hanno escluso un disco insieme e nemmeno di prendere parte al Festival di Sanremo come un'unica entità. I tre, oltre ad essere cantanti, sono sopratutto amici e l'idea di un singolo a tre e della condivisione del palco nasce dal mostrare come, nonostante cambino i gusti del pubblico, loro siano ancora qui. Vogliono condivedere insieme un percorso e dimostrare come sul palco riescano a diventare un'unica persona. Non ci saranno tre scalette diverse ma tre cantanti che si mescolano tra di loro.

