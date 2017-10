Fabri Fibra/ Video, il rapper all’Arena di Verona sulle note di “No Hero” (Elisa - 20 anni in ogni istante)

Fabri Fibra in uno scatto su Instagram

Elisa, con l’evento dal titolo "20 anni in ogni istante", ha festeggiato il primo grande traguardo della sua carriera con una serie di concerti realizzati all’Arena di Verona; sul palco, insieme a lei, anche Fabri Fibra, protagonista con Elisa già in passato di alcuni brani indimenticabili. Il rapper, che è stato ospite della cantante e in occasione della serata “acustica-gospel” dell’evento dal titolo “Together here we are”, questa sera sarà al centro di un imperdibile duetto sulle note di “No Hero”, brano molto noto al pubblico di Elisa, e “Anche tu, anche se (non trovi le parole)”, singolo contenuto nell’album Heart e di cui nel 2010 è stata pubblicata una nuova versione nata proprio dalla collaborazione dei due artisti. Per avere una piccola anticipazione del duetto che Elisa e Fabri Fibra hanno realizzato all’Arena di Verona per il pubblico di Canale 5, potete cliccare qui e visualizzare il filmato direttamente su Youtube.

FABRI FIBRA, I PRIMI ALBUM E IL SUCCESSO

Fabri Fibra, protagonista dell’evento all’Arena di Verona dedicato a Elisa e ai suoi “20 anni in ogni istante”, è un rapper italiano che vanta oltre 1 milione di copie vendute e dischi d’oro, di platino e multiplatino. Noto nel mondo della musica già a partire dalla metà degli anni ’90, la notorietà arriva nel 2002 con l’album “Turbe giovanili” seguito dal successo del 2004 “Mr. Simpatia”, capolavoro che gli spiana la strada verso il contratto con la major discografica Universal. È del 2006 l’album dal titolo Tradimento, che segna una rottura con il percorso del passato e da cui viene estratto il celebre singolo dal titolo “Applausi per Fibra”. Fra i riconoscimenti più importanti ottenuti nel corso della sua lunga carriera ricordiamo i tre Wind Music awards, un TRL Awards e numerose candidature agli MTV awards, agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Awards.

© Riproduzione Riservata.