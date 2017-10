GIANNA NANNINI/ "Per me l'amore è costanza di spirito" (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Gianna Nannini a Elisa, 20 anni in ogni istante

UN ALBUM "FENOMENALE"

Gianna Nannini è una delle cantanti a salire sul palco insieme nell'evento Elisa, 20 anni in ogni istante. Lo show, in onda stasera su Canale 5, è una raccolta dei momenti più importanti dei quattro concerti della Toffoli tenutisi il 12,13,15,16 all'Arena di Verona. Il pubblico dell'ammiraglia Mediaset potrà assistere, quindi, a delle vere e proprie chicche che riguaderanno la propria beniamina, spalleggiata da molti artisti. La Nannini, in particolar modo, sta vivendo un periodo veramente d'oro dato che il 27 ottobre uscirà il suo album dal titolo Amore Gigante, da cui è estratto il singolo Fenomenale. Recentemente, la Gianna nazionale ha rivelato dei dettagli molto interessanti sul suo nuovo disco. Innanzitutto sarà disponibile in più versioni, sia per quanto riguarda il contenuto che la copertina. "Amore Gigante" uscirà in una versione classica, poi in una Deluxe che contiene anche il disco dal vivo "Sotto la pioggia - Live a Verona" e in una Box Super Deluxe, con un vinile, un book di 24 pagine, un block notes, una t-shirt, una foto autografata e un pass per incontrare Gianna.

GIANNA NANNINI, LE CONFESSIONI INTIME

Gianna Nannini ha recentemente rilasciato una interessante intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato del suo lato privato, del suo amore per uomini e donne. "Sono pansessuale, per me l'amore è costanza di spirito, molto più importante del sesso". La Nannini, da anni, vive a Londra con una compagna ed è lì che sta crescendo sua figlia Penelope, dove la piccola potrà avere delle tutele in più qualora succedesse qualcosa alla madre. Al Corriere, la cantante ha ricordato anche la sua infanzia, il lavoro nella fabbrica del padre, quando ebbe un incidente che le tranciò le falangi del medio e dell'anulare sinistro. Ha parlato della sua fuga a Milano per studiare musica e dei suoi folli amori di gioventù, anche per l'uomo bello e impossibile che diede nome a una delle sue hit più famose. Fu scoperta da Mara Maionchi e Claudio Fabi e conobbe perfino Lucio Battisti, con cui ebbe un rapporto schivo mentre più intenso fu quello con De Andrè. La Nannini ha anche ricordato la genesi di Fotoromanza, nata in un periodo di incubo e deliri in Germania, tra gli odori del gas nervino.

