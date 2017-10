GIULIANO SANGIORGI, NEGRAMARO/ Divertente siparietto con Salvatore Esposito (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Giuliano Sangiorgi a Elisa, 20 anni in ogni istante

IL CANTANTE DEI NEGRAMARO E QUELLA MINACCIA DIVERTENTE

Stasera 3 ottobre, su Canale 5, verrà trasmesso Elisa, 20 anni in ogni istante che vedrà la partecipazione di molti altri artisti tra cui Giuliano Sangiorgio. Il cantante dei Negramaro, qualche giorno fa, ha pubblicato un divertente video sulla sua pagina Facebook ufficiale che vuole essere uno spot sopra le righe per l'uscita dell'album della band prevista per il 17 novembre. Infatti, nel video è da segnalare la presenza di Salvatore Esposito, interprete di Genny Savastano in Gomorra 3. Esposito, nel video, telefona a Sangiorgi e gli dice che il 17 novembre è il giorno di Gomorra e quindi lo mette in guardia in merito all'uscita dell'album. Un divertente siparietto tra i due che ha ricevuto tantissimi like e migliaia di condivisioni. Quindi, segnate sull'agenda questi due importanti appuntamenti.

GIULIANO SANGIORGI TRA GOSSIP E CINEMA

Per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è un momento veramente molto importante. Qualche giorno fa ha annunciato con una foto della sua band la prossima uscita del suo album ma è anche una guest nel film Chi m'ha visto con Beppe Fiorello e che è uscito al cinema il 28 settembre. Sarà sicuramente interessante vedere Sangiorgi in questa nuova versione. Nel frattempo, dobbiamo ricordare come il cantante abbia infiammato il gossip dell'estate per delle tenerezze scambiate con l'amica Emma Marrone. I due erano stati fotografati dal settimanale Chi durante una gita in barca a Porto Cesareo mentre Sangiorgi teneva una mano sul grembo della Marrone, facendo anche credere che la Marrone fosse incinta. Ovviamente, lo scoop non si è rivelato fondato e i due hanno solo una bellissima amicizia, come quella che Giuliano nutre per Elisa a cui ha dedicato un post su Twitter con scritto "Ben tornata sorellina", proprio alludendo a Ogni istante.

