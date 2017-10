JACK SAVORETTI/ "Non faccio musica perché piaccia a tutti" (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Elisa, 20 anni in ogni istante

JACK SAVORETTI, DALL'INGHILTERRA A VERONA

Canale 5, stasera trasmetterà Elisa, 20 anni in ogni istante: tanti gli artisti che hanno scelto di celebrare la cantante e tra questi anche Jack Savoretti. In una sua recente intervista a www.spettakolo.it, il giovane ha parlato a tutto tondo della sua carriera e di come viva la musica. Ha confessato come tre anni fa la prima persona che accolse lui e la sua band in Italia sia stata propria Elisa, che li ha invitati a suonare una canzone di Lucio Battisti. Ha apprezzato moltissimo questo gesto della cantante, che ha dimostrato l'importanza di aiutare gli altri artisti. Savoretti ha affermato di amare molto l'Italia ma di non sentirsi ancora pronto per comporre dei pezzi in italiano, dato che non ha la perfetta padronanza della lingua ancora. E, rivela: "Non faccio musica perché piaccia a tutti, quindi se ti piace è una cosa tua. Voglio che piaccia, ma non voglio che piaccia a tutti per forza".

IL SUCCESSO DI SLEEP NO MORE

Jack Savoretti sta vivendo un momento molto importante della sua carriera dato che ad inizio settembre è uscita una nuova versione di Sleep no more, un'edizione speciale che comprende dei singoli inediti e alcune versioni acustiche dei suoi brani di maggior successo nonché registrazioni live ricavati dai tour nel mondo. In questo momento, Savoretti sta componendo altre canzoni ma ha recentemente rivelato di come le canzoni del suo album abbiano ancora tanta vita. Non ama gli album usa e getta dato che le canzoni fanno comunque parte della sua vita e gli piace cantarle. Quando cambierà la sua esistenza scriverà altro. Il suo primo brano era dedicato all'autunno ed era un compito per la scuola. Gli bastano quattro accordi al pianoforte o alla chitarra per far nascere un brano e poi arrivano musica e melodia.

© Riproduzione Riservata.