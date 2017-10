LOREDANA BERTÈ/ Protagonista nella notte bianca di Salerno (Elisa 20 anni in ogni istante)

Loredana Bertè a Elisa 20 anni in ogni istante

BAGNO DI FOLLA A SALERNO

Grande appuntamento con lo spettacolo Elisa 20 anni in ogni istante. Uno spettacolo ulteriormente nobilitato dalla presenza di tante star del mondo della musica italiana come nel caso della signora del rock, Loredana Bertè. Un’artista straordinaria che nonostante sia da diversi anni sulla cresta dell’onda riesce sempre e comunque a conquistare l’attenzione del pubblico come del resto dimostra l’esibizione proposta lo scorso sabato a Salerno in occasione della Notte Bianca. La Bertè ha dato vita ad un meraviglioso concerto che ha emozionato migliaia di fans sulle note di alcune storiche interpretazioni come Sei bellissima, E la luna bussò, Non sono una signora e tanti altre ancore. Un vero e proprio bagno di folla per la storica interprete.

LOREDANA BERTÈ, LA CARRIERA

Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1950 in provincia di Reggio Calabria, da genitori entrambi insegnanti. Come lei stessa ha dichiarato in diverse occasioni, non ha avuto una infanzia semplicissima in ragione di un padre violento ed una mamma assente. A 15 anni, dopo la separazione dei propri genitori, la Bertè assieme alla mamma e alle sorelle si trasferisce a Roma dando così inizio alla propria carriera artistica che l’ha vista nei panni di ballerina allo storico Piper al fianco di astri nascenti del mondo dello spettacolo italiano come Renato Zero. Dal 1966 fa parte del gruppo di ballo dei Collettoni e collettini con relativo debutto in televisione per accompagnare gli spettacoli di Rita Pavone. Negli anni Settanta, la Bertè rendendosi conto di essere in possesso di straordinarie doti vocali inizia a cantare con relativo successo nel 1975 con il pezzo Sei bellissima a cui ne faranno seguito tanti altri ancora. Spesso e volentieri al centro del gossip con meravigliose storie d’amore con grandi artisti e sportivi come Adriano Panatta, Red Canzian, Mario Lavezzi e Bjorn Borg.

© Riproduzione Riservata.