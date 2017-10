LP/ Video, la cantante all’Arena di Verona sulle note di “Strange” (Elisa - 20 anni in ogni istante)

Lp in uno scatto su Instagram

LAURA PERGOLIZZI (LP) ALL'ARENA DI VERONA

Lp sarà fra gli artisti internazionali che questa sera saliranno sul palco dell’Arena di Verona per celebrare Elisa e i suoi “20 anni in ogni istante”. Lo spettacolo, che andrà in onda su Canale 5 e raccoglierà le esibizioni più interessanti quattro serate realizzate da Elisa per il tour dedicato al primo grande traguardo della sua carriera, vedrà la cantante statunitense fra i protagonisti della prima serata, quella realizzata il 12 settembre e tutta dedicata al genere musicale “Pop-rock”. Le due cantanti, accolte dall’applauso dei presenti, daranno vita a un imperdibile duetto sulle note di “Strange”, un singolo che Lp ha pubblicato nell’ultimo anno e che in breve tempo ha raggiunto un enorme successo. Se volete avere una breve anteprima dell’esibizione di Lp sul palco dell’Arena di Verona, vi segnaliamo un breve video della sua performance disponibile su Instagram a questo link.

LP, IL SUCCESSO NEGLI STATES

Lp, nome d’arte di Laura Pergolizzi, è una cantante statunitense di origini italiane molto nota in tutto il mondo. La sua carriera ha inizio nel 2001 con l’uscita del suo primo album Heart-Shaped Scar, ma è nel 2004 che la cantante, pubblicando il disco Suburban Sprawl & Alcohol, ha la possibilità di collaborare con Linda Perry, storica leader del gruppo 4 Non Blondes. Il vero successo arriva nel 2006, quando riceve diverse offerte discografiche firmando successivamente con la Universal Music, un contratto rescisso in tutta fretta l’anno seguente a causa di divergenze artistiche. Nel 2009 compone canzoni per altri artisti e nel 2010, dopo aver firmato con 2101 Records, collabora alla creazione dei brani Cheers (Drink to That) di Rihanna e Beautifil Pepple di Christina Aguilewra. La pubblicazione del suo primo album per un’etichetta major risale al 2012 e, dopo il successo negli Stati Uniti, nel 2015 la cantante diventa popolare anche in Italia e in Francia con il brano Lost on You, un singolo che in breve tempo raggiunge le vette delle principali classifiche.

© Riproduzione Riservata.