LUCA CARBONI/ "Le canzoni oggi durano meno, hanno bisogno di più varietà" (Elisa 20 anni in ogni istante)

Elisa 20 anni in ogni istante

MARE MARE TRA I 10 BRANI PIÙ CONOSCIUTI ALL’ESTERO

Tanta buona musica questa sera nello spettacolo Elisa 20 anni in ogni istante, grazie alla partecipazione di tanti ospiti tra cui il cantautore bolognese Luca Carboni a sua volta straordinario artista che soprattutto negli anni Novanta ha saputo essere punto di riferimento per le nuove generazioni ma non solo. A proposito di uno dei suoi più grandi successi, Mare mare, Luca Carboni nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, ha fatto presente come sia tra i dieci brani italiani più conosciuti all’estero: “È una canzone tutta in minore, ha dentro molta malinconia, anche se ironicamente il suono cita certi mondi “solari”. I tabulati Siae testimoniano che è una delle dieci canzoni italiane più conosciute all’estero, non l’avrei mai detto. Portò quell’album del 1992, che era già partito molto bene con Ci vuole un fisico bestiale, a superare il milione di copie”.

LUCA CARBONI E IL NUOVO ALBUM SCRITTO ALL’ELBA

Luca Carboni in questa estate ha lavorato su pezzi inediti che andranno a comporre il nuovo album. Brani che ha scritto mentre si trova in quella che considera la sua seconda casa, l’Isola d’Elba, come del resto spesso e volentieri ha fatto in carriera. Nella stessa intervista, Carboni ha cercato di delineare come sia cambiato l’approccio negli ultimi 25 anni: “Cosa non è cambiato? L’approccio creativo. Tutto il resto è cambiato. Le canzoni durano meno, hanno bisogno di più varietà. Il mio primo singolo, Ci stiamo sbagliando ragazzi, dell’84, non aveva ritornello e andava avanti con la stessa strofa per sei minuti. La narrazione era nel testo. Oggi tutti quanti cerchiamo di raccontare con la musica, mettendo più elementi in meno tempo, di sorprendere tante volte all’interno di quei tre minuti che le radio ci concedono. Attenzione, però: è sempre un’esigenza artistica a muovere le cose. I cambiamenti arrivano non per le radio ma perché anche in questo tipo di scrittura ci sono passi avanti, tentativi di dire più cose prima, in modo più diretto”.

