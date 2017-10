ORNELLA VANONI/ Lite in diretta con la Daniele (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Ornella Vanoni a Elisa 20 anni in ogni istante

QUEL CARATTERE UN PO' DIFFICILE

Stasera Elisa 20 anni in ogni istante ripropone i momenti più belli dei quattro concerti tenuti a metà settembre dalla Toffoli all'Arena di Verona. Anche Ornella Vanoni è stata una delle artiste a salire sul palco per cantare al fianco di Elisa e celebrare questo importante traguardo della sua vita. Recentemente, la Vanoni, che è famosa per il suo carattere fumantino, è stata protagonista di una polemica con Eleonora Daniele, conduttrice di Sabato Italiano. Infatti, la cantante in collegamento si è lamentata di aver avuto poco spazio nel programma. Inoltre, ha accusato la donna di aver fatto un errore, attribuendo a Gina Lollobrigida la canzone Senza Fine. Infatti, la prima a cantarla è stata la Vanoni e non la Lollobrigida e la riccia più famosa della musica non ha affatto apprezzato questa affermazione della Daniele, portandola a scusarsi in diretta.

ORNELLA VANONI, LA SCHEDA

Ornella Vanoni è nata nel 1934 e ha iniziato la sua carriera nel 1956, diventando una delle migliori e noti interpreti della musica leggera italiana. Oggi ha 82 anni e ha un marito e un figlio. Da sempre timbro vocale inconfondibile, la Vanoni ha spaziato in lungo e largo in vari generi. Ha avuto una relazione costellato di storie d'amore. Da Giorgio Sthreler a Gino Paoli fino ad arrivare a Danilo Sabatini. In una recente intervista a Il messaggero, la Vanoni ha detto di aver avuto un'ultima storia che l'ha ferita profondamente. Pensava che sarebbe durata per il resto della sua vita ma quando l'uomo ha avuto un infarto la sua famiglia si è stretta attorno a lui e così lui è sparito. Questo dramma l'ha portata a non avere più fiducia nel genere maschile. Secondo i racconti della Vanoni, molti uomini si sarebbero approfittati di lei anche economicamente, facendosi mantenere.

