THEGIORNALISTI/ Jerry Calà ha chiuso il loro tour (Elisa, 20 anni in ogni istante)

Elisa 20 anni in ogni istante

CHIUSURA DEL TOUR CON SORPRESA

Su Canale 5, stasera subito dopo Striscia la notizia, andrà in onda Elisa 20 anni in ogni istante e anche i TheGiornalisti sono saliti sul palco dell'Arena per celebrare la cantante. La band ha scalato tutte le classifiche col brano Riccione, un vero e proprio tormentone dell'estate ma Tommaso Paradiso ora ha anche altro di cui rallegrarsi. Infatti, ha collaborato anche con la stesura di Autunno, nuova hit della cantante Noemi e che anticipa l'album in uscita nel 2018. Sicuramente, Paradiso avrà dato quel contributo capace di far diventare la canzone un vero e proprio successo, proprio come Riccione che ha fatto ballare praticamente tutti durante i mesi scorsi. La band è stata in tour tutta l'estate all'Home Festival a Treviso si è esibita con una guest star d'eccezione e cioè Jerry Calà, attore di tante pellicole vacanziere.

THEGIORNALISTI, LA SCHEDA

I TheGiornalisti, tra i cantanti che saranno protagonisti di Elisa 20 anni in ogni istante in onda stasera su Canale 5, sono una band attiva dal 2009 e che hanno raggiunto la grande popolarità grazie a Completamente sold out.La band riuscire a coniugare l'elettronica con la musica nostalgica, dando origine a canzoni arrangiate in modo eccellente e ballabili. Già il loro primo album Vol.1 il gruppo ricevette consensi positivi da parte della critica e Vecchio consacra il talento compositivo dei tre ragazzi ma sarà solo con Fuoricampo che ci sarà l'inizio di una vera e propria nuova era nella loro discografia. Completamente Sold out del 2016, la band riesce ad arrivare a un pubblico più ampio con brani come Tra la strada e le stelle che entrano subito in rotazione nelle radio nazionali.

