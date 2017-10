JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ / Foto, è di nuovo amore per le due stelle del pop?

Justin Bieber e Selena Gomez hanno ripreso a vedersi: dopo l'incontro con amici è arrivata anche l'uscita di coppia prima della Messa della domenica (foto).

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Justin Bieber

Da qualche giorno i fan di Justin Bieber e Selena Gomez sono in gran fermento, convinti che il ritorno di fiamma tra i due cantanti sia ancora possibile. L'ex coppia era stata vista, in compagnia di altri amici, nella villa di lui a Los Angeles dove avrebbe trascorso una piacevole serata insieme. Tale rumor era stato prontamente confermato dall'entourage dei due ex fidanzati, che avevano parlato del desiderio di riprendere una frequentazione, anche se solo come amici. Le dichiarazioni, infatti, confermavano come la coppia non fosse sola, aggiungendo che lo stesso rapper The Weeknd (fidanzato di Selena, attualmente impegnato nel suo tour mondiale) fosse stato informato di tale incontro. Ma a distanza di qualche giorno da tale primo avvistamento, sembra che Justin e Selena non abbiano smesso di vedersi anche se questa volta non ci sono amici al loro fianco.

Justin Bieber e Selena Gomez: il clamoroso ritorno di fiamma

Justin Bieber e Selena Gomez si sono recentemente incontrati in un locale di Los Angeles, come dimostrato da un fan della coppia che ha scattato loro una foto pubblicando anche una dichiarazione su quanto visto. Justin cercava di coprire il suo volto con il cappuccio della felpa, mentre Selena appariva sorridente seduta davanti a lui. Ecco la dichiarazione pubblicata nel profilo Twitter Justin Bieber Italian Crew: "Justin e Selena sono arrivati da soli verso le 9:30 del mattino. Hanno preso due frappè al mirtillo con panna montata per colazione e si sono messi a parlare. Entrambi sembravano essere tranquilli. Sono rimasti seduti al tavolo e hanno parlato un po', anche se non c'è stato alcun contatto fisico tra di loro. Si sono seduti all'interno del locale per avere più privacy. Sono rimasti per circa 25 minuti, Justin ha pagato per entrambi e poi sono andati via insieme". Sembra che la loro meta successiva sia stata la chiesa, per la funzione della domenica della Hillsong Church di cui entrambi sono membri. Clicca qui per vedere le foto che ritraggono Justin e Selena insieme.

© Riproduzione Riservata.