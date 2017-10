JUSTIN BIEBER/ Il Pastore Carl Lentz sulla presunta omosessualità: "La gente deve essere disperata"

Justin Bieber, news 31 ottobre: il Pastore Carl Lentz torna sulle voci della possibile omosessualità del cantante canadese chiarendo l'esistenza di un forte legame di amicizia.

31 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Negli ultimi giorni Justin Bieber è tornato ad essere al centro del mondo del gossip a causa della sua ritrovata amicizia con Selena Gomez. L'ex coppia si è rivista sia in compagnia di amici che in un locale di Los Angeles, dove è stata sorpresa da alcuni fans. Sebbene tra loro non ci siano stati gesti riconducibili ad un ritorno di fiamma, le voci secondo le quali l'amore sia ancora possibile galoppano da una pagina web all'altra. In attesa di scoprire se tra le due stelle della musica sia nata una bella amicizia o se si tratti di qualcosa di diverso, un'altra delicata vicenda che ha tenuto banco la scorsa estate è recentemente balzata ancora alle cronache. Sicuramente ricorderete che qualche mese fa Justin Bieber era stato sorpreso insieme al Pastore Carl Lentz intento a compiere delle effusioni durante un bagno in piscina. Sulla questione è tornato il diretto interessato con delle dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi.

Carl Lentz smentisce il flirt con Justin Bieber

Per quanto riguarda la presunta foto con Justin Bieber, Carl Lentz ha voluto precisare: "Ho visto le famose foto in piscina e...non eravamo noi quelli. Ho 38 anni, sono sposato da 14 anni e conosco Justin da sempre... la gente deve essere davvero disperata per inventare queste storie". Non manca inoltre il riferimento alla cancellazione del Purpose Tour: "Se Justin ha fermato il tour dopo aver parlato con me? Assolutamente no. Su Instagram ha messo un post in cui spiega tutto. Le persone che speculano in questo modo non sanno cosa vuol dire avere un pastore o un amico. Justin ha preso questa decisione da solo. Lui fa quello che vuole fare, tutto quello che faccio io è dirgli Ti sostengo, sono al tuo fianco, è dargli un consiglio se me lo chiede". Infine, non manca il riferimento al cambiamento avvenuto nel cantante negli ultimi tempi: "Quello che ha cambiato Justin è stato il suo rapporto con Dio. Ha lavorato tanto per arrivare a prendere le giuste decisioni e io sono orgoglioso di lui".

