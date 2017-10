SPRINGSTEEN ON BROADWAY/ Scaletta della serata di debutto: il concerto si conclude con il Padre Nostro

Bruce Springsteen

SPRINGSTEEN ON BROADWAY. Saranno cinque mesi di preghiere. Quello che sembrava un momento particolare, una richiesta di sostegno durante le prove in vista del debutto dei cinque mesi di concerto a Broadway di Bruce Springsteen, recitare cioè il Padre Nostro alla fine delle prove, si è invece ripetuto anche davanti agli spettatori. In un momento di intensità assoluta, prima dell'ultimo pezzo in scaletta, il suo brano più famoso, Born to Run, il cantante si è raccolto in preghiera recitando di nuovo il Padre Nostro. Cosa che a questo punto sembra di capire farà ogni serata per i prossimi mesi. Come mai? E' la domanda che si fanno tutti. Springsteen, di padre irlandese e madre italiana, è stato cresciuto nella religione cattolica, che però ha rifiutato quasi subito, dopo la disastrosa esperienza in una scuola di suore che come quasi sempre nel loro caso, le persone dalla fede la allontanano invece di avvicinarle. Nel corso della carriera però, in tantissime canzoni, Springsteen ha dimostrato di attingere profondamente dai Vangeli e dalle sue radici cattoliche o da scrittori di grande fede come l'americana Flannery O'Connor.



Essendo spettacolo inaugurato ieri sera ispirato alla sua recente biografia, che termina appunto con Springsteen che davanti alla sua vecchia scuola recita il Padre Nostro, potrebbe trattarsi solo di una trovata drammatica. Ma il significato recondito, per un uomo che pur essendo la più grande star della musica a livello mondiale soffre da sempre di depressione, lo sa solo lui. Una supplica, un ringraziamento. Sta di fatto che migliaia di spettatori si troveranno loro malgrado ad ascoltare la preghiera o a recitarla con lui. Dal punto di vista musicale il debutto non ha tradito le attese: da solo sul palco alla chitarra o al pianoforte (la moglie Patti Scialfa è salita sul palco per duettare negli ultimi due pezzi, Tougher then the rest e Brilliant disguise. Per il resto l'artista ha navigato in tutta la sua carriera, dagli esordi a oggi, recitando poi pagine del suo libro e raccontando aneddoti. Pubblico entusiasta. L'evento che si aspettava c'è stato. La serata è stata aperta con una dedica al recentemente scomparso Tom Petty. Ecco la scaletta completa:

Growin' up

My Hometown

My Father's House

The Wish

Thunder Road

The Promised Land

Born in the U.S.A.

Tenth Avenue Freeze-Out

Tougher Than the Rest

Brilliant Disguise

The Ghost of Tom Joad

Long Walk Home

Dancing In The Dark

Land of Hope and Dreams

Born to Run

