JUSTIN BIEBER / La pop star ottiene tre nominations per gli MTV EMA Awards 2017

Il 2017 è stato un anno positivo per Justin Bieber, che è riuscito a conquistare importanti successi soprattutto grazie alla versione remix di Despacito, nata dalla collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee. Tale hit gli ha permesso di restare per 17 settimane consecutive al vertice della principale classifica americana ovvero la Billboard Hot 100 dove attualmente si trova ancora nelle prime posizioni. A confermare un anno estremamente favorevole sono arrivate anche le nominations per gli MTV European Music Awards del 2017 dove il cantante canadese concorrerà in diverse categorie: si partirà dal 'Best Canadian Act' dove diversamente potrà avere uguali, per passare per la 'Best Song' con 'Despacito' per concludere con la nominations a 'Biggest fans'. Nelle tre categorie Justin Bieber appare come grande favorito, sarà l'ennesimo risultato della sua ancor giovane carriera.

Justin Bieber: dalle nominations alle nuove dichiarazioni del suo manager

Il manager di Justin Bieber continua a rivolgersi alla stampa per raccontare il grande cambiamento di Justin Bieber avvenuto negli ultimi tempi, cercando di chiarire anche le tante dichiarazioni non sempre veritiere riguardanti la giovane pop star. A tal proposito Scooter Braun ha rivolto ancora una volta l'attenzione riguardo alla questione tanto discussa della Muraglia Cinese, che ha valso il divieto di effettuare nuovi concerti nel Paese orientale: "È salito sulle spalle del bodyguard per due minuti per fare una foto in posa come magari avrebbero fatto in molti... salire sulle spalle di un amico per fare una bella foto sulla Muraglia Cinese. Però succede che una persona fa una foto con il cellulare di nascosto e Justin diventa il ragazzino viziato che si fa portare in spalla sulla Muraglia Cinese". Il manager ha quindi chiarito che gran parte delle notizie sul suo assistito sono false, ma che comunque in questo periodo il cantante sta cercando di capire che persona è diventata: "n questo momento Justin sta cercando di capire che tipo di persona vuole essere e credo non ci sia nulla di sbagliato in questo. È sempre felice ed è tutto facile? Ovviamente no, ma questo lo farà crescere".

