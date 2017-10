Riccardo Marcuzzo / Dopo il CD arriva il profumo “Mania”, l'instancabile Riki

Riccardo Marcuzzo, arriva il suo profumo

Riccardo Marcuzzo ha annunciato di stare lavorando alla sua prima fragranza ufficiale. A breve infatti, uscirà il suo profumo "Mania". Tutto quindi, sarà supervisionato dal giovane vincitore di Amici 16 (sezione canto), dal packaging fino al suo nome, rispecchiando alla perfezione i suoi gusti e desideri. Nel frattempo, tra la gioia dei fan, c'è qualcuno che fa un'osservazione logica: "Lui lo vedo come un limone: lo stanno spremendo come nessuno mai. 2 album in sei mesi, centinaia di incontri nei centri commerciali, un tour, un profumo". Riki infatti, dopo la sua vittoria non ha mai avuto un momento di pausa, per potersi fermare anche solo per dedicarsi a qualcosa di personale e totalmente suo, oltre la musica. Evidentemente Marcuzzo, vuole battere il ferro finché è caldo e stessa cosa, vorrà fare anche Francesco Facchinetti. Proprio "Mania", oltre al nome del profumo è anche il titolo del nuovo album di Riki che uscirà ufficialmente il prossimo venerdì 20 ottobre.

Album in uscita, date del tour e profumo. Questi, i prossimi impegni di Riccardo Marcuzzo. Proprio negli ultimi giorni è stata completata la produzione di "Mania". A soli cinque mesi di distanza dal suo esordio musicale con l'EP dal titolo "Perdo le parole", Riki torna nuovamente alla musica, senza respiro. Il nuovo album è stato anticipato dal singolo "Se parlassero di noi", già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali per il suo acquisto. La canzone infatti, ha debuttato al primo posto della classifica di iTunes ed è risultata essere anche la più acquistata tramite Google Play. A questo punto, i numerosissimi estimatori, non vedono l'ora di scoprire la sua fragranza che inebrierà i loro cuori durante il periodo di Natale. Se non sapevate che regalo fare alla vostra migliore amica, figlia, sorella, nipote e fidanzata... da oggi non avrete più problemi!

