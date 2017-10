Tiziano Ferro / Esce il nuovo CD: "Il Mestiere Della Vita Urban vs Acoustic", la tracklist completa

Tiziano Ferro, il nuovo album

Arriverà il prossimo 10 novembre il nuovo album di Tiziano Ferro, dal titolo "Urban vs Acoustic" con al suo interno ben due CD: una con l'album originale e l'altra una inedita selezione dei brani nella loro versione urban/acoustic + quattro bonus track. Ospiti del nuovo lavoro di Ferro: OneRepubblic, Dasoul e Levante. Arriva il regalo di Natale per tutti gli estimatori del musicista di Latina. Dopo l'enorme successo de Il Mestiere della Vita pubblicato lo scorso dicembre, a distanza di meno di un anno, Tiziano torna con la sua musica proponendola in una veste inedita che verrà alla luce venerdì 10 novembre. Il suo titolo? "Il Mestiere Della Vita Urban vs Acoustic". Doppio CD con la versione originale del progetto di un anno fa, più la sua versione urban-acustica e quattro bonus track che faranno letteralmente impazzire il vasto pubblico di sostenitori. Il quartetto di pezzi selezionato per l'occasione, nasce da una attenta selezione di brani, per poi regalare ai fan, il miglior prodotto mai ascoltato prima.

Tiziano Ferro, il nuovo album: il suo regalo di Natale, tracklist

Cosa troveremo in più in questo doppio CD che arriverà poco prima di Natale? "Il Mestiere Della Vita Urban vs Acoustic", conterrà oltre ai pezzi in versione acustica, anche quattro perle rare che Tiziano Ferro ha volutamente selezionato con estrema cura. Ecco perché, gli estimatori troveranno la cover di “Mi sono innamorato di te”, brano di Luigi Tenco che Ferro ha cantato anche in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Poi ci sarà anche il remix dell'ultimo singolo “Valore assoluto”. Per l'angolo delle collaborazioni, troveremo anche il pezzo realizzato in collaborazione con i OneRepublic, dal titolo “No Vacancy”. E ancora, la versione spagnola della hit estiva “Lento/Veloce”, che per l'occasione diventa “A ti te cuido yo (Lento/Veloz)” e vede la collaborazione di Dasoul. In ultimo un duetto con Levante, in una versione alternativa di “Valore assoluto”.

Ecco a seguire, la tracklist completa de "Il Mestiere Della Vita Urban vs Acoustic".

01. “Ora perdona” (Urban)

02. “'Solo' è solo una parola” (Urban)

03. “La tua vita intera” (Urban)

04. “Valore assoluto” feat. Levante

05. “Potremmo ritornare” (Acoustic)

06. “Lento/Veloce” (Urban)

07. “Il conforto” (Urban)

08. “Il mestiere della vita” (Acoustic)

09. “Mi sono innamorato di te”

10. “Valore assoluto” (Printz Board Rmx)

11. “No vacancy” con OneRepublic

12. “A ti te cuido yo (Lento/Veloz)” feat. Dasoul

© Riproduzione Riservata.